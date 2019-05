Koukalová se k biatlonu nevrátí, definitivně ukončila sportovní kariéru

🙏Ahoj, moc vás všechny zdravím. Je to tady. Nastal pro mě okamžik zásadního životního rozhodnutí. Jak víte, tak na počátku loňského roku jsem musela přerušit svojí sportovní kariéru kvůli zdravotním problémům. Nastalo pro mě asi nejtěžší období v životě. Všechno se to tak nějak sešlo a já jsem byla rozhodnutá s biatlonem definitivně skončit. Víte, ale představa ukončení sportovní kariéry je pro nás, sportovce, jedna z nejtěžších věcí. Během té nucené pauzy jsem si uvědomila spoustu věcí, vyčistila jsem si hlavu, odpočinula si a nabrala novou sílu. K mému překvapení začaly zdravotní problémy ustupovat. To byl ten důvod, proč jsem si řekla, že své rozhodnutí o konci kariéry ještě zvážím. Začala jsem s aktivní přípravou a zjistila jsem skvělou věc, protože mě najednou nic nebolelo, tréninky mě bavily. Byl to jev, který jsem dlouho nezažila. Nakoplo mě to natolik, že jsem začala zvažovat, že se prostě k biatlonu vrátím, i když by to určitě bylo velmi těžké. Nucené vyskočení z biatlonového kolotoče mi přineslo ještě jednu zásadní věc. Umožnilo mi podívat se na život z jiného úhlu pohledu. Uvědomila jsem si, kde jsou ty skutečné hodnoty, které mají pro můj život smysl a které ne. Najednou jsem pociťovala radost a štěstí, nepotřebovala jsem vyhrávat závody. Začala jsem pociťovat emoce z obyčejných věcí. Uvědomila jsem si, že sportovní výsledky nebo vidina nějakého pomyslného vítězství nemusí nutně znamenat šťastný a spokojený život. To všechno vedlo k mému, až možná hodně zdlouhavému, rozhodování. Jednalo se ale o tak zásadní životní rozhodnutí, že jsem prostě chtěla mít absolutní jistotu a být přesvědčená o tom, že jsem se rozhodla správně. Dnešní krok pro mě není jednoduchý, ale já jsem se rozhodla svoji sportovní kariéru definitivně ukončit. Jsem přesvědčená o tom, že je načase vydat se na další životní etapu, na kterou já už se hrozně těším. Biatlon byl nedílnou součástí mého života a já si budu chtít navždy zapamatovat ty hezké chvíle. Chci určitě poděkovat svým rodičům za obrovskou podporu a za mnohé jejich obětování od dětství až dodnes. Samozřejmě také mému manželovi Petrovi, který mi byl vždycky oporou nejen ve chvílích, kdy jsem vyhrávala tituly, ale především ve chvílích, kdy mi bylo nejhůře. Velký dík také patří lidem, kteří byli na mé cestě k vrcholu a kteří ve mně věřili. Všem lidem z klubů lyžařů a biatlonového svazu, kteří mě jakkoliv posouvali dál, formovali můj charakter a osobnost, bez ohledu na to, jaké jsme měli vztahy. Ten výčet lidí je opravdu strašně široký a patří do něj trenéři, servisní a realizační tým, manažeři, čeští i zahraniční kolegové závodníci, sponzoři a další. Všem, bez kterých bych nejspíš nikdy nedosáhla takových výsledků a bez kterých bych nikdy nezažila takový život. V neposlední řadě děkuji vám, fanouškům. Vy jste mě nabíjeli neskutečnou energií. Teď vám za to děkuji a nezbývá mi než popřát vám hezký a spokojený život🙏