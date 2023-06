Biatlonového krále uštkla na zahradě zmije. Snad mi dala magické schopnosti, smál se

Hvězdný biatlonista Johannes Thingnes Bö má za sebou v přípravě na novou sezonu těžký měsíc. Kromě různých tréninkových nehod nebyl třicetiletý Nor v bezpečí ani na vlastní zahradě, kde ho uštkl had.

Bö televizi NRK řekl, že pravděpodobně zmije ho napadla při práci na zahradě doma v Kongsvingeru. "Všiml jsem si, že mi teče trochu krve z paty, a pak jsem viděl dva vpichy. To si pak člověk dá dvě a dvě dohromady," uvedl sedmnáctinásobný mistr světa, jenž si samotného kousnutí nevšiml.

Na pohotovosti ho pak lékaři ujistili, že mu další nebezpečí nehrozí. "Doufejme, že mi ten had předal stejné magické schopnosti jako Spidermanovi kousnutí pavoukem," žertoval Bö.

Hadí kousnutí bylo pouze jedním z problémů, které Böovo jaro provázejí. Na domácím trenažéru simulujícím běh na lyžích upadl a narazil do zdi, potíže se zády mu způsobila nehoda na trampolíně a také ho postihla oční infekce. "No, byl to poměrně náročný měsíc," komentoval to pětinásobný olympijský šampion.

Do startu nové sezony, jejímž vrcholem bude únorové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, ještě zbývá hodně času. Světový pohár začne v Östersundu až na konci listopadu.