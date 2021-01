Italská biatlonová hvězda pod palbou kritiky. Dostávám ošklivé zprávy, říká Wiererová

Na třetí křišťálový glóbus v řadě to nevypadá. Italské biatlonistce Dorothee Wiererové se první místo v průběžném bodování sezony vzdaluje a někteří fanoušci si neodpustí na sociálních sítích rýpnutí.

Dva týdny v Oberhofu se třicetileté rodačce z Brunecku moc nepovedly. Jen jedno stříbro ze sprintu, pak dvě sedmá místa a jednou dokonce 31. příčka. To asi nejsou výkony, které by ji opravňovaly k myšlenkám na obhajobu triumfu ve Světovém poháru.

"Nemyslím si, že bych ho ještě mohla vyhrát. Oberhof pro mě nebyl zrovna nejlepším místem pro zahájení roku. Nemám to tam v lásce, letos navíc byla trať ještě těžší než obvykle," postěžovala si Wiererová na táhlý kopec v rozhovoru pro italský list Corriere dello Sport.

Zároveň přiznala, že po jejím mizerném výkonu ve sprintu, kdy skončila až ve čtvrté desítce, její sociální sítě zaplavily kritické komentáře.

"Dostávala jsem ošklivé zprávy, občas jsem si z nich něco i přečetla, ale já se tomu spíš směju. S tím, jak je biatlon populárnější a populárnější, roste i počet lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou odborníci," je nad věcí biatlonistka.

Na vedoucí Norku Marte Olsbuovou Roeiselandovou ztrácí propastných 137 bodů a jen o něco menší manko má na druhou Tiril Eckohoffou a třetí Švédku Hannu Öbergovou.

"Mám ale čisté svědomí, vím, jak poctivě jsem trénovala, dávám do toho všechno a stejně tak to bude po zbytek sezony. Jsem klidná, uvědomuju si, co už jsem dokázala," prohlásila dvojnásobná vítězka Světového poháru a trojnásobná mistryně světa.

Nyní ji čekají závody v domácím prostředí, biatlonový ansámbl se totiž přesunul do italské Anterselvy, kde loni probíhal světový šampionát.

"Je divné jet po trati a nikde nevidět tribuny, žádné stánky pro fanoušky. Navíc ani nemůžu potkat nikoho z rodiny, jsme pořád v biatlonové bublině," smutní Italka.

Program italské zastávky Světového poháru začíná vytrvalostním závodem žen od čtvrtečních 14:15, deník Aktuálně.cz ho přinese v online reportáži.