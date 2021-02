Davidová vzývala zázrak. Evidentně se nestal, prostě střílím špatně, smutnila

Biatlonistka Markéta Davidová obsadila na mistrovství světa ve stíhacím závodu 32. místo.

Jediná česká zástupkyně ve stíhačce Davidová na střelnici minula čtyři terče, na trati ale předvedla druhý nejlepší běžecký čas a oproti sprintu si polepšila o dvanáct příček. Nijak zvlášť ji to ale vzhledem k chybám na střelnici nepotěšilo.

"Nemyslím, že bych střílet neuměla. Prostě střílím špatně, ale nevím, čím to je. Snažila jsem se s tím něco dělat, ale evidentně se žádný zázrak nestal," posteskla si. Díky zlepšení alespoň získala body do hodnocení Světového poháru.

S trenérem Egilem Gjellandem se po sprintu o střelbě bavili, ale příčinu nezdaru nenašli. "Úplně nevím, jestli jsme to včera nezvládly kvůli tomu větru, nebo spíš v hlavě. Snažím se myslet na to, co mám dělat, a ani to nepomáhá. Takže fakt nevím," komentovala nejlepší česká biatlonistka sprint, kde se na střelnici nedařilo ani jejím reprezentačním kolegyním.

Na tréninku je její střelba v pořádku. "Střílím nuly, to dřív nebývalo. Dřív to bylo o náhodě, za dva, za tři, teď maximálně jedničky. Je pro mě těžké si to v hlavě vyhodnotit, proč se to děje," uvažovala čtyřiadvacetiletá biatlonistka.

Žádné změny ve střelecké technice nemá v plánu. "Není co měnit, není na to čas. Určitě chci jít zítra střílet a zkusit to ještě prostě nějak spravit," předsevzala si Davidová.

Nejen jí, ale celému českému týmu se první týden šampionátu příliš nevydařil. Jediným světlým momentem bylo jedenácté místo Michala Krčmáře ve sprintu.

"Nikdo z toho není nadšený, loni v tuhle dobu už byly dvě medaile. Neříkám, že od nás někdo zase očekával medaile, ale rozhodně lepší umístění, než co tu předvádíme," konstatovala Davidová.

Třetí zlato v Pokljuce vybojovala na desetikilometrové trati Tiril Eckhoffová, která navázala na vítězství v sobotním sprintu. S norským týmem ovládla i úvodní smíšenou štafetu.

Norka si trať prodloužila o dva trestné okruhy, druhou Rakušanku Lisu Theresu Hauserovou ale porazila o 17,3 sekundy. Na mistrovství světa získala třetí individuální zlato v kariéře, v součtu se štafetami má na kontě už devět titulů.

Bronz uhájila ve sprintu stříbrná Anais Chevalierová-Bouchetová z Francie. Obhájkyně titulu z Anterselvy Italka Dorothea Wiererová se díky čisté střelbě probojovala z 20. místa po sprintu na čtvrtou příčku.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - stíhací závod žen (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 30:38,1 (2), 2. Hauserová (Rak.) -17,3 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -33,0 (2), 4. Wiererová (It.) -45,2 (0), 5. Preussová -49,3 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -1:05,1 (0), 7. Pidhrušná (Ukr.) -1:13,9 (0), 8. Herrmannová (Něm.) -1:16,3 (3), 9. Röiselandová -1:26,5 (3), 10. Tandrevoldová (obě Nor.) -1:34,1 (2), …32. Davidová (ČR) -3:18,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 737, 2. Röiselandová 695, 3. Öbergová (Švéd.) 675, 4. Hauserová 576, 5. Wiererová 573, 6. Preussová 564, …12. Davidová 413, 60. Puskarčíková 40, 61. Charvátová 37, 70. Jislová (všechny ČR) 21.