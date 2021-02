Davidová ve sprintu na MS selhala. Ukrutný vítr, stěžovala si česká jednička

Markéta Davidová i další české biatlonistky v dnešním sprintu na mistrovství světa v Pokljuce selhaly.

Markéta Davidová na trati sprintu na MS v Pokljuce | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Davidová jako jediná postoupila do nedělního stíhacího závodu, ale kvůli čtyřem chybám na střelnici do něj vyrazí až ze 44. místa.

Davidová na světovém šampionátu nenavázala na vyrovnané výkony z průběhu sezony, v níž čtyřikrát ve sprintu skončila v první desítce. Se startovním číslem jedna se o šance na větší úspěch připravila už dvěma chybami při střelbě vleže, další dvě přidala vestoje.

"Umí tady foukat, to jo, ale takový nárazový vítr jako dneska tu nebývá. A dneska byl ukrutný. Ale ono se v tom evidentně taky dalo střílet, když jsou tu i nuly," uznala Davidová.

Vítr byl nepřekonatelnou překážku i pro obhájkyni nečekaného bronzu z loňského šampionátu v Anterselvě Lucii Charvátovou, která udělala dokonce šest chyb.

"Když jsou dobří střelci, tak jim nevadí, jaké jsou podmínky. Čím horší je střelec, tak jakákoliv jiná podmínka než klidová je pro něj ještě obtížnější. A potom to skončí jako dneska se mnou," posteskla si Charvátová, jež se podělila o 71. místo s Jessikou Jislovou, která minula čtyřikrát. Eva Puskarčíková obsadila 68. příčku.

Titul získala neomylně střílející Tiril Eckhoffová z Norska a posunula se do čela Světového poháru. Vyhrála o 12 vteřin před Francouzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou, která musela na jedno trestné kolo.

Eckhoffová se díky triumfu posunula do čela průběžného hodnocení seriálu před krajanku Marte Olsbuovou Röiselnadovou, jež jako obhájkyně titulu skončila se dvěma chybami pátá.

Bronz překvapivě získala Běloruska Hanna Solaová, jež dosud nebyla v žádném závodě SP na stupních vítězů. Její bronz je podobným překvapením jako loňské třetí místo Charvátové. V této sezoně má běloruská biatlonistka jen sedmdesátiprocentní úspěšnost střelby, ale tentokrát v obtížných podmínkách trefila všech deset terčů.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 21:18,7 (0 trest. okruhů), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -12,0 (1), 3. Solaová (Běl.) -14,4 (0), 4. Hermannová (Něm.) -22,3 (1), 5. Vittozziová (It.) -37,7 (0), 6. Röiselandová (Nor.) -43,5 (2), 7. Häckiová (Švýc.) -49,5 (1), 8. Preussová (Něm.) -50,4 (1), 9. Hauserová (Rak.) -50,5 (2), 10. H. Öbergová (Švéd.) -58,8 (1), …44. Davidová -2:15,0 (4), 68. Puskarčíková -3:10,0 (3), 71. Charvátová -3:15,5 (6) a Jislová (obě ČR) -3:15,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 677, 2. Röiselandová 663, 3. H. Öbergová 647, 4. Wiererová (It.) 530, 5. Preussová 524, 6. Hauserová 522, …11. Davidová 404, 59. Puskarčíková 40, 60. Charvátová 37, 68. Jislová 21.