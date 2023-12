"Nechápu to." Čeští biatlonisté předvedli jednu z nejhorších střeleb, byli dvanáctí

Čeští biatlonisté Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Adam Václavík obsadili dvanácté místo ve štafetě na Světovém poháru v Hochfilzenu. Tým trenéra Michaela Málka měl jednu z nejhorších střeleckých bilancí v poli, vedle tři trestných kol osmnáctkrát dobíjel. Podruhé v sezoně dominovali Norové, kteří porazili o 28,7 sekundy Francouze. Třetí dojeli Němci.

Češi se museli obejít bez Michala Krčmáře. Dvaatřicetiletý rodák z Vrchlabí se před sezonou potýkal s cytomegalovirem a Málek mu po úvodních závodech Světového poháru dal prostor pro odpočinek.

Mareček na první položce třikrát opravoval, díky bezchybné "stojce" ale předal Štvrteckému na deváté příčce se ztrátou 38 sekund na čelo. Také Štvrtecký držel tým dlouho v první desítce. Při střelbě vleže ale minul čtyři z prvních pěti terčů a musel poté na jedno trestné kolo.

"Je to teď obraz mé, nebo naší střelby. Je to na nic. Nevím, proč jsem to udělal. Nechápu to. Ani na té trati to pak nebylo ono. Na trati se to relativně dá. Na střelnici je to ale problém a hodně mě to mrzí," řekl České televizi Štvrtecký.

Málo vídaný kolaps zažil zkušený Slovinec Jakov Fak, který při střelbě vleže na druhém úseku netrefil jediný terč a jel na pět trestných kol. V polovině závodu vedli Norové o více než šest sekund před Francouzi. Češi byli s více než dvouminutovou ztrátou dvanáctí.

Trestnému kolu se poté nevyhnuli ani další čeští závodníci. Karlík minul poslední ránu vestoje a stejnou chybu zopakoval finišman Václavík. Češi zaostali za vítěznými Nory o pět minut a 22 sekund.

Norové vyhráli štafetu v rámci SP podeváté za sebou. Umístění z minulého týdne v Östersundu zopakovali i druzí Francouzi a třetí Němci.

Štafeta žen odstartuje v Hochfilzenu ve 14:15. V českém týmu pojedou Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Jessica Jislová.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - štafeta (4×7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:15:38,5 (0 tr. okruhů + 5 dobíjení), 2. Francie (Perrot, Jacquelin, Fabien Claude, Fillon Maillet) -28,7 (0+6), 3. Německo (Zobel, Kühn, Nawrath, Doll) -1:06,9 (1+9), 4. Itálie -1:24,1 (0+11), 5. Ukrajina -2:24,9 (0+3), 6. Švédsko -2:36,4 (2+14), …12. Česko (Mareček, Štvrtecký, Karlík, Václavík) -5:22,7 (3+18).

14:15 štafeta 4×6 km ženy.