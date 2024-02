Češi bojovali až do posledního úseku o medaili. Teď asi trochu zklamání, řekl Hornig

Česká mužská štafeta bojovala při mistrovství světa v Novém Městě na Moravě dlouho o medaili, nakonec však dojela sedmá. Vyhráli překvapivě Švédové po střeleckém kolapsu Nora Vetleho Sjaastada Christiansena.

Český biatlonista Vítězslav Hornig při MS v Novém Městě na Moravě | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

České kvarteto Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig si před 28.752 fanoušky ve Vysočina Areně počínalo v první části skvěle.

Mikyska i Krčmář výborně zastříleli i dobře běželi a pohybovali se v kontaktu s čelem.

"Dneska se to sešlo, jak mělo. Celý závod jsem měl spoustu sil," pochvaloval si Mikyska.

"Měl jsem i vynikající lyže. Atmosféra byla neskutečná. Lidi mě obrovsky hnali a mohu jim jen poděkovat," klaněl se publiku.

Spokojený byl také Krčmář. "Vypadá to hodně dobře, ale já bych furt zůstal v boji o šesté místo, které by pro nás bylo skvělé," prohlásil ještě v průběhu závodu nejzkušenější český biatlonista.

"Musíme být realisté. Je dobře, že jsme se dokázali na začátku pohybovat vepředu a ty lidi to vtáhlo," dodal.

Mareček běžecky ztrácel, ale i tak předal jako čtvrtý se ztrátou sedmi vteřin na medaili. "Na trati to bylo velice náročné. Dokázal jsem jet jedno tempo a nedokázal vůbec zrychlit. Měl jsem toho od půlky závodu plné zuby," přiznal třetí člen souboru.

"Myslím, že na to, jak jsem se cítil, jsem to zvládl ještě důstojně," podotkl Mareček.

Finišman Hornig se na trati nedokázal měřit s nejbližšími soupeři. Při střelbě vleže neminul, ale na druhé položce musel třikrát dobíjet.

Ze střelnice odjel jako šestý, ale ještě ho předstihl Ital Tommaso Giacomel, jenž na něj po střelbě ztrácel zhruba 25 vteřin.

"V posledním kopci mi došly síly. První část trati, která je víc z kopce, jsem dokázal jet, ale jak se to zlomilo do dlouhého sjezdu, tak mi vypnuly nohy," konstatoval Hornig.

"Vršek ještě chtěl jet, ale už tam nebylo na to přenést to i do nohou. Už jsem i Tommasovi říkal, že byl lepší," dodal.

Stejně jako ženy tak i muži skončili ve Vysočina Aréně sedmí. "Kdybyste nám řekli před závodem, že budeme sedmí, asi to budeme brát všema deseti. Po tom průběhu je to ale asi trochu zklamání, protože to bylo rozjeté na dobrý výsledek," přemítal Hornig.

"Státy kolem nás mají obrovskou kvalitu. Bohužel jsem to nedokázal udržet tam, kde jsem to dostal, což mě mrzí vůči klukům. Ale sedmé místo pořád není žádný propadák," dumal.

Norským favoritům situaci zkomplikoval už na prvním úseku Sturla Holm Laegreid, který musel na trestné kolo. Tarjei Bö je však na druhém úseku dostal do čela a jeho bratr Johannes Thingnes náskok ještě navýšil.

Finišman Christiansen jel pro zlato, před poslední položkou vedl o více než minutu, jenže pak selhal. Po třech trestných kolech se propadl na třetí místo a pak alespoň ve finiši udolal Francouze Quentina Fillona Mailleta.

Norové, kteří ve Světovém poháru dominují, na mistrovství světa podruhé za sebou nevyhráli. Po loňském titulu Francouzů je tentokrát předstihli Švédové. Samuelsson projel cílem s náskokem necelých 12 vteřin.

Mužský program MS v Novém Městě na Moravě vyvrcholí v neděli závodem s hromadným startem se začátkem v 16:30.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Štafeta mužů (4×7,5 km): 1. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:16:22,6 (0 trest. okruhů + 9 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) -11,8 (4+11), 3. Francie (Perrot, Claude, Jacquelin, Fillon Maillet) -12,8 (3+13), 4. Německo -51,6 (1+8), 5. USA -1:22,2 (0+8), 6. Itálie -1:44,1 (1+11), 7. Česko (Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig) -1:48,0 (0+6).