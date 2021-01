Čechům hrozí biatlonový sešup. Víc než o medaile půjde na MS v Pokljuce o kvóty

Personální krize kvůli karanténě i pokles formy některých opor způsobily, že českým biatlonistům hrozí podle žebříčku národů nejhorší sezona za posledních deset let. Reálně se může stát, že pro olympijskou sezonu přijdou u mužů i žen o jedno nominační místo v závodech Světového poháru.

Zlaté éra českého biatlonu je minulostí, a potvrzují to v rozhovorech i samotní reprezentanti. Za obrovský úspěch považují každé místo v první desítce a cíl je mít co nejvíc bodovaných pozic. Sen o medailích je spíš někde v dálce.

A není divu, pohled na světový žebříček je neúprosný. Zatímco před šesti lety byly obě české reprezentace mezi pěti nejlepšími týmy světa a mohly do závodů Světového poháru nasadit hned šestici nadějí, momentálně jsou až za hranou první desítky a hrozí jim pokles kvóty na pouhé čtyři závodníky.

Situace je vážná, mimo elitní desítku se ocitly české biatlonistky naposledy před deseti lety, ještě před silnou výsledkovou šňůrou Gabriely Koukalové a Veroniky Vítkové. Poté už pozice, které zaručují minimálně pětici nasazených, nikdy neopustily.

Nyní balancují na hraně nejen biatlonistky, ale i jejich mužští kolegové. Příští sezona je navíc olympijská a před odletem do Pekingu se bude v závodech hodit každá lidská síla.

Čeští biatlonisté figurují momentálně až na 12. místě. Nový rok zastihl některé svěřence Ondřeje Rybáře s pozitivním testem na koronavirus nebo museli trávit týdny v karanténě, a tak o body bojovali nezkušení mladíci. I proto je česká vlaječka až za výběry Slovinska nebo Švýcarska.

Pohár národů Muži 10. Švýcarsko 3464

11. Slovinsko 3416

12. ČR 3336

13. Finsko 3324



Ženy



10. Švýcarsko 3706

11. ČR 3545

12. USA 3292

13. Polsko 3136

Na první zemi ztrácí 80, na druhou 128 bodů, a to už se na 13. místě nebezpečně tlačí Finsko. České dívky jsou v biatlonovém žebříčku jedenácté. I ony se nejvíc přetahují s reprezentací Švýcarska, které má náskok 161 bodů.

Ještě bychom si měli ve stručnosti shrnout, jak je to s biatlonovou matematikou v Poháru národů. V něm totiž funguje extra bodování. V individuálních závodech je odměněn každý biatlonista v cíli, přičemž se započítávají výsledky tří nejlepší biatlonistů z každé země. Vítěz získá pro svou zem 160 bodů.

To vítězná štafeta započte hned 420 bodů, ve smíšeném kvartetu se body půlí, u dvojic dokonce čtvrtí.

Pokud by Češi na konci sezony zůstali mezi národy až ve druhé desítce, tak by to jejich počet kvalifikačních míst pro boje pod pěti kruhy sice neovlivnilo protože startovat může tak či tak jen čtveřice reprezentantů z každé země, ale nemohli by už registrovat žádného náhradníka.

Nehledě na to, že by trenéři měli ve Světovém poháru menší prostor si adepty na Peking pořádně vyzkoušet. Na blížícím se mistrovství světa v Pokljuce, které začíná 9. února, tak půjde o každý bod.