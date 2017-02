Bývalý celkový vítěz SP biatlonistů Tarjei Bö se uzdravil a pojede na mistrovství světa

před 3 hodinami

Uzdravený norský biatlonista Tarjei Bö se představí na mistrovství světa v Hochfilzenu, byť v této sezoně neabsolvoval jediný závod Světového poháru. Nominaci si vybojoval na nižším IBU Cupu v Osrblie. Bývalý celkový vítěz pohárového seriálu se vrací po vleklých zdravotních problémech. Osmadvacetiletý Nor a majitel osmi zlatých medailí z MS, které posbíral většinou ve štafetách, byl nemocný už před začátkem sezony. Podle lékařů trpěl únavovým syndromem, jehož příčinu se nepovedlo zjistit. "Jsem šťastný, že jsem šampionát stihl. Byly to pro mě těžké časy. Teď doufám, že se postarám o překvapení," přeje si. Nastoupit by měl do sobotního sprintu, případně pak do stíhačky.

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související články