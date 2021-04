Bude to dřina, ale mají našlápnuto. Rybáře potěšila nastupující generace biatlonistů

Do důchodu šel někdejší tahoun Ondřej Moravec a ukázali se slibní junioři. V českém biatlonovém týmu pokračovalo během uplynulé sezony střídání generací. Podle trenéra Ondřeje Rybáře mají junioři slušně našlápnuto k tomu, aby se z nich v budoucnu staly opory.

Pro dvaačtyřicetiletého kouče, který se před sezonou přesunul z "kanceláře" zpátky k trenérskému řemeslu to bylo hodně zvláštní zima. Závody značně ovlivnila pandemie koronaviru. V Oberhofu mu nákaza nechala v týmu jen dva závodníky.

I proto tak výsledky české mužské biatlonové reprezentace nebyly kdovíjaké. Sezona pro Michala Krčmáře a spol. skončila bez zisku jediné medaile. Rybář ale všechno nevidí černě.

"Máme na čem pracovat a není to jen klišé. Byly tam vlaštovky, které ukázaly, že můžeme mít v budoucnu silný tým. Z toho mám dobrý pocit a je to motivace jak pro mě jako pro trenéra, tak pro samotné závodníky," uvedl pro web českého biatlonu.

Kvůli covidovým absencím musel sáhnout do juniorských zásob dřív, než měl původně v plánu. A mladíci mu udělali radost.

"Mlaďoši ukázali, že chtějí něco dokázat. Uvidíme, kam až je to pustí. Kam se tou dřinou dokážou dostat. Strašně bych si přál, abychom tu měli opět generaci, o kterou se můžeme opřít. Abychom měli silný tým a ne jednoho závodník, který to táhne. K tomuto má tahle generace dobře našlápnuto," věří Rybář.

První body v kariéře si vyjeli jednadvacetiletý Mikuláš Karlík a čtyřiadvacetiletý Milan Žemlička.

"U Karlose jsem hlavně rád, že se srovnal a byl stabilnější. Že v něm potenciál je, to víme už nějakou dobu. Teď to byl schopen spojit biatlonově, ať už na mistrovství světa juniorů, nebo pak ve Světovém poháru. Ukázal, že by mohl být dobrým biatlonistou," chválí Rybář.

Největším překvapením sezony byl pro trenéra Tomáš Mikyska. Jednadvacetiletý biatlonista z Ústí nad Orlicí sice na první body nedosáhl, ale v prvním elitním sprintu kariéry udělal pouze jednu chybu a dojel na 60. místě.

"Byl schopen výborně zajet štafetu a podržet ji. Potřebujeme přesně takové závodníky, kteří dokážou převzít odpovědnost. Je to další mladý kluk, na kterého se dá spolehnout na střelnici. Mám z něj dobrý pocit, ale platí pro něj to, co pro ostatní. Bude to ještě běh na dlouhou trať a nemá cenu se teď ukájet super výsledky," zůstává nohama na zemi Rybář.