Jislová s Davidovou se v polovině masáku drží na hraně první a druhé desítky

Závody s hromadným startem jsou vždy trochu divočina a nabízí tak nejvíc nepředpokládaných výsledků. Podle toho vypadalo i celkové pořadí disciplíny v minulé sezoně. V posledním větrném závodě si dojela pro malý globus Ingrid Tandrevoldová.

Pořadí disciplíny v minulé sezoně

1. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) 186 bodů

2. Franziska Preussová (GER) 183

3. Julia Simonová (FRA) 181

4. Marte Olsbu Röiselandová (NOR) 175

5. Tiril Eckhoffová (NOR) 172

6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 171

7. Hanna Öbergová (SWE) 165

8. Dorothea Wiererová (ITA) 144

9. Markéta Davidová (CZE) 142

10. Světlana Mironovová (RUS) 124