"Nevím, co se tam stalo." Davidová předvedla kolaps, nepostoupila ani do stíhačky

Biatlonistka Lucie Charvátová skončila patnáctá ve sprintu Světového poháru v Ruhpoldingu. Nedařilo se české jedničce Markétě Davidové, která dojela až na 71. místě, poprvé v sezoně nebodovala a nepojede ani nedělní stíhací závod.

Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Popáté v ročníku vyhrála Norka Tiril Eckhoffová a dostala se o tři body před Italku Dorotheu Wiererovou do čela celkového pořadí.

Z dalších Češek obsadila Jessica Jislová 86. místo a mladá Tereza Voborníková 99. Kvůli nachlazení stále nestartovala Eva Kristejn Puskarčíková.

Šestadvacetiletá Charvátová, šestá ze sprintu v Hochfilzenu, zvládla čistě položku vleže a jela patnáctá. Vstoje mířila přesně čtyřikrát a minula až poslední ránu.

"Takhle blízkou dvou nul jsem ještě nebyla. Strhla jsem to na pět hodin. Doufám, že se na mě příště usměje štěstí," řekla v České televizi. Po projetí cílem byla jedenáctá, nakonec klesla na 15. příčku, což je její třetí nejlepší výsledek ve sprintu SP.

"Všechno fungovalo, jak má. Byl to výborný závod, ale také dost těžký. V posledním kole jsem chtěla víc, ale dostávala jsem křeče," řekla Charvátová.

Davidová sice v sezoně dojela třetí ve sprintech v Östersundu a v Le Grand-Bornand, ale tentokrát ztratila šance na přední příčky na střelnici. Vleže i vstoje udělala v ideálních podmínkách po dvou chybách a jela dohromady 600 metrů navíc.

"Vůbec nevím, co se tam stalo. Asi na mě bylo moc hezky. Fakt mě to štve, tohle by se stávat nemělo," řekla Davidová. V osmé desítce skončila ve sprintu v předminulém ročníku SP na Holmenkollenu v Oslu.

Eckhoffová střílela přesně a zvítězila díky nejrychlejšímu běžeckému času. Vyhrála o půl minuty před Švédkou Hannou Öbergovou, třetí byla Wiererová.

Ve čtvrtek mají sprint muži, v pátek je štafeta žen, v sobotu mužů a nedělní program v Ruhpolidngu zakončí stíhací závody.