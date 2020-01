Pořádáte paskvil, pustil se Šlesingr do Němců. Oberhof poničil 90 procent lyží

Informace od padesáti závodníků sesbíral v německém Oberhofu český biatlonista Michal Šlesingr. Dostal se k neuvěřitelnému číslu: 92 zničených nebo poškozených párů lyží.

Zkušený Čech kritizuje závody v areálu ponořeném do věčné mlhy dlouhodobě. Teď už mu ale s Oberhofem došla trpělivost. Všechny zásadní výtky sepsal v otevřeném vzkazu, který pořadatelům zanechal prostřednictvím sociální sítě.

Poukázal v něm na to, že závodníci a servismané odjíždějí z Durynského lesa pravidelně naštvaní.

"Už jsem to prostě po letech lyžování na blátě a kamení nevydržel," vysvětlil Šlesingr. Zarazilo ho vysílání německé televize, kde se němečtí pořadatelé chlubili, jak Světový pohár zvládli.

"Pokud se zaměříme pouze na fakt, že přišli fanoušci a odjelo se šest závodů, tak ano, zvládli to. Nicméně se jely paskvily závodů, protože byl použitelný jen dvouapůlkilometrový okruh. Holkám se těsně před startem změnila trať, zatáčka se nahradila jinou, kterou si holky ani nestihly projet před startem. Omezovaly a rušily se tréninky," zahájil trojnásobný medailista z mistrovství světa výčet nedostatků.

Tím vůbec největším byl stav tratě. Na ní se kvůli kamení ničily lyže ve velkém. Šlesingr si udělal průzkum mezi sportovci a došel k překvapivému zjištění.

"Drtivá většina lyží, které byly použity během týdne, je poškozena nebo zničena. Podle prozatímních informací sportovců mi to vychází na cca 85-90 procent, což je naprosto nepřijatelné," uvedl.

"Nikde jinde než v Německu by takto nepřipravené tratě nepřipadaly v úvahu," dodal s tím, že na žádném místě v biatlonové mapě není kvalita tratí natolik dlouhodobě katastrofální.

Šlesingr pochválil fanoušky, atmosféru a koneckonců i pořadatele za to, jak tvrdě pracovali. Uznal, že počasí nebývá k organizátorům v Oberhofu přívětivé.

"To ale nemůže být permanentní alibi," vrátil se ke kritice. Podle něj musí být areál připraven se s podmínkami poprat a kalkulovat s rezervou, což se ale v Oberhofu neděje. Dlouhodobý problém se sněhem se zde neřeší, přednost dostává jiná priorita.

"Hodně biatlonistů sdílí názor, že vám záleží jen na prodávání vstupenek," přispěchal Šlesingr s odpovědí. "Mít full house zdá se mi býti jediným měřítkem úspěchu. Z Oberhofu odjíždí spokojení fanoušci, spokojení partneři, leč naštvaní sportovci a servisáci," doplnil.

Českým fanouškům pak ještě dovysvětloval, že sice biatlonistům firmy poskytují lyže zdarma kvůli reklamě, jejich hodnota ale není vyjádřená penězi.

"Jde o to, že si závodník do závodu bere nejlepší lyže na dané podmínky, které má. Najít takové lyže je otázkou dlouhodobé práce, může to být jeden pár z desítek které projdou závodníkovi a servisu rukama. Takový pár je v arzenálu sportovce minimálně do doby, než najde pár, který je ještě lepší," vysvětlil biatlonista, jemuž v únoru bude již sedmatřicet let.

Ztráty lyží se samozřejmě dějí, ovšem nikde v tak absurdním měřítku, jako v Oberhofu.

"Ve chvíli, kdy se jedná o 'úmrtnost' 90 procent, tak to nemá obdoby a nelze mluvit o úspěšném počinu organizátora," odtušil a vyzval pořadatele ke změnám. Na závěr vzkazu se natvrdo zeptal: "Co uděláte, aby to už příští sezonu bylo lepší?"