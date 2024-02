Čeští biatlonisté mají na MS svého kuchaře, norští astmatici v penzionu balí koberce

Čeští biatlonisté využívají během mistrovství světa v Novém Městě na Moravě služeb penzionu Vrchovina, kde bydleli i při posledním domácím šampionátu před 11 lety.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář novinářům řekl, že vedle klidného prostředí, které je necelých sedm minut jízdy či půl hodiny chůze od Vysočina Areny, mají k dispozici vlastního kuchaře.

Osvědčená místa z dřívějších let využívají také zahraniční výpravy, poptávka je hlavně po jednolůžkových pokojích.

"Není to žádný nóbl hotel s pěti hvězdičkami, ale máme tam veškeré podmínky, které potřebujeme. Celý penzion máme pro sebe, je tam sympatický personál a jsou k dispozici i prostory, kde se dá dělat fyzioterapie či masáže. Také je důležité, že to máme blízko do areálu," uvedl Rybář.

Přestože by biatlonisté měli v penzionu zajištěné stravování, domluvili se s vedením zařízení na využití vlastního kuchaře, který s biatlonisty objíždí soustředění či některé díly Světového poháru.

"Za to jim také patří díky, protože pustit si někoho do své kuchyně je trochu jiné," podotkl Rybář a vysvětlil, že s vlastním kuchařem lze snáze vyhovět stravovacím požadavkům jednotlivých sportovců.

Stravování, komfort či dojezdová vzdálenost jsou při výběru ubytování hlavními kritérii. Organizátoři mají podle předpisů nařízeno ubytovávat výpravy do 30 kilometrů od závodiště.

V případě mistrovství světa, které trvá dva týdny, ale chtějí v Novém Městě na Moravě využívat spíše bližší varianty. "Snažíme se ubytovávat maximálně do patnácti, dvaceti kilometrů," řekl ředitel závodů Vlastimil Jakeš.

Také zahraniční týmy volí ubytování, jež znají z minulých let a ze Světového poháru.

"Už sem jezdí deset, dvanáct let. Jsou tu zabydlení. Norové bydlí nedaleko, vozí si dlouhodobě materiál i kuchaře. Italové mají apartmánové bydlení s kuchyní. Rakušané si to chtěli také zkusit, pak se vrátili na hotel. Švédové si zase letos poprvé koupili hotel pro sebe a vaří si vše. Každý má nějaké národní zvyklosti a speciality. Ta sportovní strava je o něčem jiném a pro hotely je to malinko těžké nastavit úplně jiný režim, než na který jsou zvyklí," líčil Jakeš.

Speciální požadavek mají dlouhodobě Norové, kteří vyžadují ubytování bez koberců.

"Bavili jsme se o tom s Egilem (Gjelandem - trenérem české reprezentace žen), že když jsou někde koberce, tak je balí a nechtějí je. Mluvím o Norech, ne o Egilovi. Je to tak, že mají tyto preference kvůli astmatům nebo něčemu podobnému," řekl technický koordinátor svazu a bývalý závodník Michal Šlesingr.

Po pandemii koronaviru žádají výpravy jednolůžkové, maximálně dvoulůžkové pokoje.

"To je ale také těžké, protože hotely, které měly tuto kapacitu, to radši v covidové době vzdaly, přestavěly to na byty a prodaly to. Kapacita jednolůžkových pokojů ubyla a za singly se samozřejmě zvedly ceny," uvedl Jakeš.

"Světový pohár je malinko jiný, neboť výpravy jezdí na kratší počet dní. Během mistrovství světa ale nechce nikdo bydlet 14 dní ve třech nebo čtyřech na jednom pokoji," dodal Jakeš.