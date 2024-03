Hašek nepovolal hříšníky Kuchtu, Coufala a Brabce. Pro tým je to lepší, řekl kouč

Nový trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek nezařadil do nominace na první letošní duely trojici Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta, kteří byli v listopadu za předchozího kouče Jaroslava Šilhavého vyřazeni z mužstva kvůli návštěvě diskotéky Belmondo.

"Šlo pro mě o těžké rozhodnutí. Původně jsem si myslel, že tu budou, ale jak se blížil čas nominace, rozhodnutí jsem změnil," vysvětlil Hašek.

"Všem třem jsem až dnes ráno oznámil, že bude pro tým lepší, když v něm teď nebudou," doplnil.

Opory Coufal, Brabec a Kuchta v listopadu dva dny před závěrečným zápasem evropské kvalifikace v Olomouci navštívili noční podnik a tehdejší kouč Jaroslav Šilhavý je z mužstva vyřadil.

Trojice však podle Haška není vyřazená pro celé působení nového realizačního týmu.

"Rozhodnutí se nevztahuje na letní Euro, ale pro teď. Za dané situace je pro tým důležité, abychom se pořád nebavili jen o jedné věci, ale mohli se soustředit na fotbal. Nikdo však nemá zavřené dveře napořád," ujistil Hašek..

"V konečném důsledku jde o mé rozhodnutí. Podpořili ho ovšem lidé, s nimiž jsem ho konzultoval. Předseda, technický ředitel i konsorcium trenérů, které na asociaci funguje. Kluci se káli, původně jsem si myslel, že by tady měli být. Až pak jsem si řekl, co bude prospěšné pro tým. Ti tři to berou, věřím, že budou makat, aby se vrátili," uvedl šedesátiletý rodák z Městce Králové.

Otázkou je, zda Coufal, Brabec a Kuchta chybějí za trest, nebo na výstrahu. "Může to být tak i tak. Nechci, aby se něco podobného opakovalo, poslední sraz byl jen o tom. Nadále mají všichni dveře otevřené," zopakoval trenér.

Ohledně diskutované trojice se spojil s Tomášem Součkem. "Jelikož jsou nejlepší kamarádi s Cufem, bylo těžké s ním konzultovat předem. Ale jako první jsem to dnes ráno oznámil kapitánovi. Myslím, že kluci jsou s tím srozuměni," uzavřel Hašek.

Hašek naopak do národního celku vrátil záložníka Antonína Baráka, jenž v poslední době nefiguroval v týmu kvůli údajnému porušení interních pravidel.

"Tonda tady chyběl. Je kvalitní na míči, takových hráčů tu moc není. Rozhodoval zápasy, věříme, že má mužstvu co dát," řekl Hašek.

Ze stabilních členů výběru Šilhavého se mezi 23 nominovaných nedostali ofenzivní univerzál Václav Černý či záložník Alex Král.

Hašek naopak povolal na březnové přípravné zápasy v Norsku a s Arménií pět nováčků brankáře: Vítězslava Jaroše, obránce Adama Gabriela, Robina Hranáče a Tomáše Vlčka a záložníka Pavla Šulce.

"V nominaci je dost nových hráčů, je to i s výhledem do budoucna, nejen na nadcházející dva zápasy. Zohlednil jsem i to, že se bude brzy hrát kvalifikace mistrovství světa a postup je jeden z našich cílů," vysvětlil Hašek.

Vedle úplných pěti nováčků v Haškově první nominaci dosud nemají start v reprezentačním "áčku" ani křídelník Matěj Jurásek a gólman Matěj Kovář, oba už ale v národním týmu byli.

Do týmu se vrací uzdravený nejlepší střelec Patrik Schick, jenž kvůli vleklému zranění nehrál za reprezentaci od předloňského září.

Útočník Leverkusenu se ale vrátil do formy a ve čtvrtek dvěma brankami pomohl svému klubu k postupu v Evropské lize.

Nový kouč Hašek převzal reprezentaci na začátku ledna. Na lavičce nahradil Šilhavého, který se v listopadu po skončení kvalifikace mistrovství Evropy navzdory postupu na závěrečný turnaj do Německa rozhodl nepokračovat.

Hašek už vedl coby dočasný kouč český celek v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou.

V obnovené premiéře na lavičce se představí 22. března v Oslu proti Norsku, o čtyři dny později pak se svými novými svěřenci přivítá v Praze na Letné Arménii.

Před letním ME čekají reprezentaci ještě dva přípravné zápasy v červnu - jeden s dosud neoznámeným soupeřem na soustředění v Rakousku a poté doma se Severní Makedonií.

Nominace české fotbalové reprezentace na přípravná utkání v Norsku (22. března v Oslu) a s Arménií (26. března v Praze):