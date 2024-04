Bejlek v Madridu otočila zápas s Ruskou a dočkala se prvního vítězství na okruhu WTA

Osmnáctiletá tenistka Sára Bejlek porazila v Madridu Annu Blinkovovou 4:6, 6:3, 6:3 a dočkala se prvního vítězství v hlavní soutěži WTA Tour.

Na antuce ve španělské metropoli se jí to povedlo na šestý pokus. Ve druhém kole Bejlek čeká další Ruska Anna Kalinská.

Bejlek navázala na madridském turnaji na úspěch z kvalifikace a přerušila černou sérii českých tenistek. Před ní v prvním kole neuspěly sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy a Kateřina Siniaková. Až ve druhém kole se představí nasazené Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Linda Nosková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 9,249.713 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Navone (Arg.) - Popyrin (Austr.) 7:5, 6:2, Daniel (Jap.) - Vukic (Austr.) 6:2, 6:7 (1:7), 6:1, Munar (Šp.) - Borges (Portug.) 7:5, 6:4, Seyboth Wild (Braz.) - Safiullin (Rus.) 6:4, 6:4, Altmaier (Něm.) - Landaluce (Šp.) 6:1, 7:5, Ševčenko (Rus.) - Rinderknech (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3, Darderi (It.) - Monfils (Fr.) 6:4, 6:2, Van Assche (Fr.) - Bergs (Belg.) 6:4, 6:7 (0:7), 6:1, Marozsán (Maď.) - Karacev (Rus.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), Draper (Brit.) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 3:6, 7:5, Čorič (Chorv.) - Hassan (Něm.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3, Bagnis (Arg.) - Nakashima (USA) 6:3, 7:6 (7:5), Van de Zandschulp (Niz.) - Eubanks (USA) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 7,679.965 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Bejlek (ČR) - Blinkovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:3, Montgomeryová (USA) - Avanesjanová (Rus.) 6:2, 6:2, Andrejevová (Rus.) - Townsendová (USA) 4:6, 6:1, 7:5, Kruegerová (USA) - Hibinová (Jap.) 6:4, 6:4, Cristianová (Rum.) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:2, Rogersová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2, Carleová (Arg.) - Raducanuová (Brit.) 6:2, 6:2, Bucsaová (Šp.) - Dartová (Brit.) 6:4, 6:4, Arangová (Kol.) - Anisimovová (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (7:2), Wang Si-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 5:7, 7:5, 6:4, Linetteová (Pol.) - Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:4, Bronzettiová (It.) - Gračovová (Fr.) 6:3, 6:3, Erraniová (It.) - Wozniacká (Dán.) 3:6, 7:5, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:4, Jiménezová (And.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:3, Bouzasová - Badosaová (Šp.) 2:6, 6:3, 6:3, Šarífová (Egypt) - Davisová (USA) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, Stephensová (USA) - Trevisanová (It.) 6:3, 5:7, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:2, Ósakaová (Jap.) - Minnenová (Belg.) 6:4, 6:1, Sorribesová (Šp.) - Peraová (USA) 7:5, 6:2.