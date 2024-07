Zlato by bylo super, ale basketbalisté USA víc touží po fotce se slavnou gymnastkou

Americký basketbalista Bam Adebayo má před olympijskými hrami v Paříži dva cíle: vyhrát a vidět gymnastku Simone Bilesovou.

Podle agentury AP patří američtí basketbalisté k největším - a to doslova - fanouškům nejúspěšnější gymnastky historie. Třeba pivot Miami Bam Adebayo vedle zisku zlaté medaile získat fotografii slavné krajanky.

"Je to jednoduché, prostě je nejlepší," řekl o Bilesové čtyřnásobný vítěz NBA a trojnásobný olympijský medailista LeBron James.

"A je inspirací pro mou dceru a nejen všechny černošské dívky na světě, ale i pro všechny děti. Nejen v gymnastice, ale ve všech ohledech," dodala hvězda Los Angeles Lakers.

Sedmadvacetiletá Bilesová by se podle odhadu médií mohla stát jednou z tváří pařížských her. A už před nimi je nejúspěšnější gymnastkou všech dob, neboť má ve sbírce 37 medailí z olympijských her a mistrovství světa.

"Být tak dobrá - omlouvám se, tak skvělá - a stále překračovat hranice… Kdybych měl šanci ji vidět a třeba se s ní i vyfotit, hodně by to pro mě znamenalo," uvedl Adebayo.

Američtí basketbalisté budou chtít využít volna ve svém olympijském programu, aby Bilesovou viděli naživo v soutěži. Šanci budou mít 1. srpna, kdy je na programu finále ženského víceboje.

"Slyšel jsem, že to je docela drahá záležitost se tam dostat," uvedl Tyrese Haliburton, jehož pětiletý kontrakt s Indianou na 245 milionů dolarů vstoupí v platnost na začátku nové sezony NBA. "Ale myslím, že bych to mohl nějak zvládnout," dodal.

Příležitost si nechce nechat ujít ani Devin Booker, jenž byl členem týmu USA i na předchozích olympijských hrách v Tokiu, kde měli sportovci kvůli koronavirové pandemii ztížený přístup na jiné soutěže.

"O to jsem přišel. Nemohl jsem chodit na jiné sporty, vidět jiné země, nic. Budu ji ze všech sil podporovat, pokud budu mít čas a dovolí mi to program," řekl rozehrávač Phoenixu.

Nyní již poučení basketbalisté oceňují také dlouhověkost Bilesové, jež by se ve 27 letech mohla stát druhou nejstarší olympijskou vítězkou ve víceboji v historii.

"Nedávno jsem se bavil s jednou gymnastkou a zjistil jsem, že jsou na vrcholu třeba od patnácti do osmnácti devatenácti let, což jsem nevěděl. Takže to, že je v tomhle věku stále mezi elitou…to musím vidět," řekl pětatřicetiletý Kevin Durant.

"Jsem její velký fanoušek. Ona mě k tomu svému sportu přivedla, protože jsem před ní gymnastiku moc nesledoval," dodal trojnásobný olympijský vítěz a dvojnásobný šampion NBA.