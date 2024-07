Areál Rolanda Garrose, nebo království Coca Coly? Tenis v Paříži změnil tvář

Stejné místo, stejné davy fanoušků a nekonečné fronty, přesto je něco jinak. Areál Rolanda Garrose změnil pro olympijské hry v Paříži podobu. A to především kvůli oficiálním sponzorům sportovního svátku.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Od zastávky pařížského metra Michel-Ange Molitor se v sobotu dopoledne táhne až k Bouloňskému lesíku půlkilometrová fronta fanoušků, kteří čekají na vpuštění do areálu Rolanda Garrose.

Co na tom, že se z oblohy nepřetržitě snáší déšť a je jasné, že obvyklé dějiště antukového grandslamu první den programu mnoho olympijského tenisu nenabídne.

Ale není se čemu divit. Tenisoví nadšenci utratili za denní vstupenku od 30 do 120 eur (750 - 3000 Kč) podle toho, kterou kategorii zvolili.

Jen pro srovnání, během konání French Open stály v květnu denní vstupenky do areálu Rolanda Garrose na venkovní kurty 39 eur, na centrální dvorec se daly pořídit od 55 eur.

Příležitost k tomu vidět největší hvězdy světového tenisu, tedy ty, které se rozhodly pod pěti kruhy startovat, se tak dala pořídit v Paříži levněji než obvykle.

Za vstupními branami se na první pohled nic nezměnilo. Bariéry kolem kurtů oblékly modrorůžové plachty s nápisy Paris 2024 a olympijskými symboly.

Když ale uděláte pár kroků do středu areálu, máte pocit, jako byste se ocitli v království hlavních sponzorů olympijských her.

Ze všech nejkřiklavější jsou tu červené stánky Coca Coly, které jsou na každém rohu a řadí se u nich zástupy fanoušků.

U něj dostanete nejen onen známý perlivý černý mok za pět eur, ale i třeba nealkoholické pivo za 8 eur. Mimochodem už s předstihem pořadatelé oznámili, že to alkoholické tady ani nepořídíte. A protože by letošní hry měly být co nejekologičtější, všechny nápoje putují do vratného kelímku za dvě eura.

Mimochodem stánek Coca Coly se tu stará i o vegetariánské občerstvení. Koupíte si tu bezmasý hot dog za jedenáct eur nebo těstovinový salát za devět.

Ani káva se nesmí prodávat "jen tak někde". Pod pěti kruhy se o kofein v žilách diváků stará také další oficiální partner Costa Coffee, který tu má obří stánek.

Když jste na olympijských hrách, tak se o občerstvení nemůže starat jen tak někdo, ale hlavně oficiální partneři. A tak se tenisový areál Rolanda Garrose oblékl do červené. :) pic.twitter.com/7te2tVEU4h — Miroslav Harnoch (@MiroslavHarnoch) July 27, 2024

Tam, kde se fanoušci neřadí u komerčních značek, jsou obchůdky se suvenýry. Budky, ve kterých během French Open obvykle koupíte něco s logem RG v kruhu nebo tenisové vybavení značky Babolat, jsou tentokrát vybavené merchem olympijských her.

Nyní si tu můžete vybrat olympijské tričko za 30 eur nebo odznáček s maskotem za 10. Nesmí chybět viditelné cedule, že "zde se dá platit kartou Visa", protože i tato společnost patří mezi vyvolené.

Tenisový rebranding v Paříži každopádně fanoušky neodpudil. Přestože déšť povolil hráčům rozběhnout program jen na dvou největších zastřešených dvorcích, v areálu Rolanda Garrose bylo nabito.

Kdo se nedostal na tribuny, obsadil venkovní televizní obrazovky s přenosem nebo vchody do mix zóny, kde se dají hráči odchytit při cestě na rozhovory.

V dalších dnech už jsou předpovědi mnohem příznivější, teploty by měly šplhat ke 30 stupňům a kurty u Bouloňkého lesíku opět naplno ožijí tenisem.