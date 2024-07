Anglii děsí rozhodčí s pověstí podvodníka. Už vytočil Bellinghama i Součka

Felix Zwayer. Když tohle jméno Jude Bellingham uviděl v rozpisu dnešního semifinále Eura mezi Anglií a Nizozemskem, musel se upřímně zděsit. S německým rozhodčím ho pojí třaskavá minulost. Na britských ostrovech před středečním fotbalovým šlágrem rozebírají nasazení kontroverzního sudího a jeho četné přehmaty a škraloupy.

Zwayerova nominace je velkým tématem. Až takovým, že list Daily Mail dokonce kontaktoval organizaci UEFA a žádal vysvětlení, proč byl vzhledem ke své minulosti vybrán právě třiačtyřicetiletý rodák z Berlína.

Co vadí nejvíce?

Zwayer byl jednou z významných postav proslulého korupčního skandálu v německém fotbale v roce 2005 kolem sudího Roberta Hoyzera.

Byl sice mezi čtyřmi rozhodčími, kteří nakonec oznámili fotbalovým orgánům své podezření na Hoyzerovu nekalou činnost, ovšem sám nevyvázl bez trestu.

Ukázalo se totiž, že právě od Hoyzera přijal úplatek ve výši 300 eur, aby jako asistent rozhodčího pomohl ovlivnit utkání mezi Wuppertalem a rezervou Werderu Brémy. Za to mu funkcionáři Německého fotbalového svazu zastavili činnost na šest měsíců, přestože Zwayer trval na tom, že zápas nakonec nijak neovlivnil.

Problémem bylo, že se případ dařilo dlouho ututlat. Tajnou složku vypátral a zveřejnil až v roce 2014 německý list Die Zeit.

Zwayerovu slibně rozběhnutou kariéru průšvih přesto výrazně neovlivnil. Sudí to dotáhl do nejvyšší německé soutěže i do Evropy.

Před třemi lety řídil hit bundesligy mezi Borussií Dortmund a Bayernem Mnichov. Dortmundské naštval, když Bayernu odpustil penaltu a naopak nařídil pokutový kop pro něj.

Lewandowski dal na konečných 3:2 a tehdejší osmnáctiletý supertalent Borussie Angličan Jude Bellingham se rozhodně nedržel zpátky.

"Svěříte největší zápas v Německu rozhodčímu, který v minulosti ovlivňoval utkání. Co jiného se dalo čekat?" podotkl otevřeně v televizním rozhovoru, za což dostal pokutu v přepočtu téměř milion korun. Potrestán byl i Zwayer, dva měsíce nemohl pískat.

Teď už je zase pevně v sedle, na Euru už odpískal tři zápasy, ve skupinách Itálie - Albánie a Portugalsko - Turecko, v osmifinále pak klání Nizozemců s Rumuny. Až si vysloužil nominaci do semifinále.

"Ne, nejsem z toho znepokojený," reagoval na dotaz ohledně Zwayera kouč Angličanů Gareth Southgate.

"Každý ví, jak jednám s rozhodčími a že k nim mám absolutní respekt. Pro každého. Lidé z UEFA oceňují respekt, který jako tým ukazujeme sudím v posledních osmi letech. Myslím, že je to tak správné. Rozhodčí bude jistě na vysoké úrovni," uvedl kouč.

Zwayerovy chyby se kvůli jeho minulosti ovšem rozebírají víc, než je tomu u jiných rozhodčích.

V roce 2020 se řešily jeho "penalty, které svět neviděl" v utkání osmifinále Ligy mistrů mezi Juventusem a Lyonem.

Lyonu pomohl i před dvěma lety ve čtvrtfinále Evropské ligy. Tenkrát naopak naštval manažera Davida Moyese a hráče West Hamu včetně Tomáše Součka, když za letmý kontakt ukázal rovnou červenou kartu Aaronu Cresswellovi.

"Skandální červená," zlobil se na tehdy i legendární zpěvák kapely Oasis Liam Gallagher, jinak celoživotní fanoušek Manchesteru City.

Zuřil i skotský kouč a v rozhovorech on i jeho svěřenci odmítali pochopit, proč Zwayer vylučoval. Už tehdy se do sudího pustila anglická média a vytahovala na světlo jeho problematickou minulost.

Jak zvládne sudí semifinále Eura mezi Anglií a Nizozemskem? Deník Aktuálně.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.