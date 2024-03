Zkušenosti jsou ti k ničemu, rýpl si Connors do Djokoviče. Srbský král prý rezaví

Světová tenisová jednička se trápí. Srb Novak Djokovič ani po čtvrtce sezony nemá na kontě jediný titul. Z Indian Wells ho vyprovodil hráč druhé stovky, z Miami se raději odhlásil. Podle americké legendy Jimmyho Connorse se začíná projevovat vysoký věk grandslamového rekordmana.

Tři porážky, jen osm vyhraných zápasů a na kontě žádný titul, dokonce ani finále. To je pro světovou jedničku hodně špatný začátek roku.

Po náhlém konci ve třetím kole "pátého grandslamu" v Indian Wells se Djokovič dokonce odhlásil i z Masters v Miami. Chce se připravit na evropské antukové podniky.

"Byl jsem zaskočený z mizerné úrovně mé hry. Dělal jsem strašné množství nevynucených chyb a nedokázal jsem to zlepšit," kroutil hlavou poté, co ho z kalifornské pouště vyprovodil dvacetiletý Ital Luca Nardi.

A právě věk je podle někdejší americké tenisové legendy Jimmyho Connorse tím hlavním problémem v letošním Djokovičově propadáku.

"Věk je něco, co nemůžete porazit. Ať se snažíte bojovat, jak chcete, ať se ho snažíte obelhat skrze stravu, trénink nebo regeneraci, to číslo v občance vás stejně dožene," nechal se slyšet osminásobný grandslamový šampion ve svém podcastu Advantage Connors.

To srovnání se nabízí. Alex de Minaur, 25 let. Jannik Sinner, 22 let, Luca Nardi, 20 let. To jsou tři muži, kteří letos Djokoviče porazili, všichni výrazně mladší než rodák z Bělehradu.

"Když hrajete proti hráčům, kteří jsou o patnáct let mladší, zkušenosti jsou vám k ničemu. Se zkušenostmi je to tak, že než je člověk získá, je už příliš starý na to, aby je využil," myslí si Connors.

Sám Djokovič přiznal, že v Indian Wells potřeboval trochu oklepat rez ze své hry, protože před startem v Kalifornii dlouho nehrál a pro staršího hráče je těžší se dostat zase rychle do formy.

"V této fázi kariéry se snažím vyvažovat soukromý a profesní plán. Je mi to líto, ale letos nezažiju jedny z nejlepších a nejvášnivějších fanoušků v Miami," oznámil poté Srb na sociálních sítích.

Jeho dalším turnajem tak nejspíš bude až dubnový podnik Masters na antuce v Monte Carlu.

Sestřih zápasu mezi Lucou Nardim a Novakem Djokovičem: