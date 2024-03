Zíral Lineker i Sky Sports. Souček nadchl Anglii velkolepým gólem, trest ho nezajímal

Už poněkolikáté rozhodl o výhře West Hamu trefou v nastaveném čase. Tomáš Souček dal jeden z nejhezčích gólů kariéry a vůbec poprvé ve fotbalovém životě na oslavu sundal dres i za cenu žluté karty. Kapitána českého národního týmu po zápase na hřišti Evertonu v Anglii oslavují.

Souček dal jasnou odpověď těm, kteří nemohou pochopit, proč fotbalisté po gólu sundají dres, přestože vědí, že za to obdrží žlutou kartu.

Někdy je zkrátka euforie tak silná, že to za to stojí.

Fotografie českého hráče slavícího do půl těla září v těchto dnech ze stránek anglických médií.

"Byl to jeden z nejhezčích gólů, které jsem dal. Doufám, že pro mě fanoušci budou hlasovat v anketě o gól měsíce," smál se Souček bezprostředně po zápase v klubové televizi.

"Co se týče oslavy, věděl jsem, že to bude za žlutou kartu. Ale byl to rozhodující gól v posledních minutách a já to takhle chtěl oslavit s fanoušky," vysvětlil už vážněji devětadvacetiletý středopolař, že ho logický trest ve chvíli naprostého štěstí vůbec nezajímal.

V tradičním pořadu BBC Match of the Day se nad jeho utaženou trefou šajtlí do horního rohu branky anglického reprezentačního gólmana Jordana Pickforda rozplývaly i renomované osobnosti ostrovního fotbalu.

"Tohle byl spektakulární vítězný gól. Vím, že v nastavení padly dva góly, ale ten Tomáše Součka byl opravdu výjimečný," prohlásil Gary Lineker, jeden z nejlepších hráčů anglické historie.

"Musel si srovnat tělo, míč si připravil výborným dotykem hrudí a to zakončení bylo neuvěřitelné, opravdu ano," dodal Jermaine Jenas, bývalý hráč Tottenhamu nebo Newcastlu.

West Ham nakonec vyhrál v Goodison Parku 3:1, extázi londýnských fanoušků ještě zvýraznil jiným pohledným gólem další střední záložník Edson Álvarez. Mluvilo se ale zejména o Součkovi.

Oblíbený fanouškovský účet Hammering Away sdílel záběry šesti branek, kterými český fotbalista dokázal v závěrečných minutách vystřelit Kladivářům výhru. Hned čtyřikrát v aktuální sezoně.

Fuck it, every Tomas Soucek 90th minute winner for West Ham pic.twitter.com/JHDvveJ4iE — Hammering Away (@Hammering_Away) March 3, 2024

"Pět vítězných gólů v lize. Zařídil nám patnáct bodů, není to náhodou nejužitečnější hráč v našem kádru?" ptal se na sociální síti X jeden z fanoušků.

Další připomínali, že byl Souček během zápasu v Goodison Parku hrdinou hned dvakrát. Dvacet minut před koncem před vlastní brankou, respektive přímo na brankové čáře totiž zastoupil brankáře Alphonsea Aréolu a na poslední chvíli zabránil inkasovanému gólu.

Dvojitého kouzla si nemohli nevšimnout ani na stanici Sky Sports. "Zabrání gólu na brankové čáře. Dá světový gól. Tomáš Souček zvládá všechno," napsali na sociální sítě.

Souček je mezi příznivci často kritizován, nyní ho ale zase po čase vynášejí do nebes. Dokonce i na serveru Hammers News, jehož autoři jsou pravidelně jeho nejpřísnějšími kritiky.

Super Tom fires home another last-minute winner ⚒️



Clutch. pic.twitter.com/OuAZUCHMBG — West Ham United (@WestHam) March 2, 2024

"Souček si opravdu zaslouží veškerou chválu, která na jeho hlavu právě teď míří. A nejen kvůli úžasnému gólu. Český reprezentant dává týmu neustále sto procent a nikdy méně. Někdy mi přijde, že ho bereme jako samozřejmost, ale zaslouží si od nás mnohem víc respektu," přiznal autor.

Jestliže to ještě nedávno po příchodech Álvareze a nově také reprezentanta Albionu Kalvina Phillipse z Manchesteru City vypadalo, že by Souček mohl mít starosti s udržením místa v základní sestavě, poslední výkony opět výrazně zpevnily jeho pozici.

Podobně jako se aktuálně zpomalilo kývání židle pod manažerem Davidem Moyesem. West Ham přerušil únorovou mizérii, během které prohrál tři zápasy v řadě s šokujícím skóre 0:11.

Výhry proti Brentfordu a na Evertonu Kladiváře znovu vrátily do boje o pohárové příčky. Jsou sedmí o dva body za Manchesterem United.

Ve čtvrtek je čeká úvodní zápas osmifinále Evropské ligy ve Freiburgu, v neděli pak domácí duel Premier League proti bídnému Burnley.