Zahraniční ligy: Král v derby Barcelonu nezastavil. Anglický šlágr skončil remízou

Fotbalisté Barcelony ve 12. kole španělské ligy opanovali městské derby a díky třem brankám v prvním poločase porazili Espanyol 3:1.

Dva góly dal Dani Olmo, který po zranění nastoupil v základní sestavě poprvé od 15. září. Alex Král odehrál za poražený tým celé utkání.

Olmo otevřel skóre derby už ve 12. minutě, zanedlouho zvýšil Brazilec Raphinha, jenž se sedmým gólem v sezoně dotáhl v tabulce kanonýrů La Ligy na druhého Péreze z Villarrealu, a povedenou dvacetiminutovku završil znovu Olmo.

Katalánci už v lize nastříleli 40 branek, což je po 12. kole druhý nejlepší klubový výsledek po sezoně 1950/51 (42 gólů).

V zápase už ale další gól k dosavadním 14 nepřidal ani lídr pořadí ligových střelců Lewandowski a hosté v 63. minutě snížili zásluhou Puada. Šestadvacetiletý Španěl je se čtyřmi góly nejlepším střelcem svého týmu.

"Barca" vede neúplnou tabulku už o devět bodů před Realem Madrid, jehož zápas ve Valencii se o víkendu nehrál kvůli povodním. Espanyol prohrál potřetí v řadě a stále je jen o bod nad sestupovým pásmem.

San Sebastian se na čtvrteční zápas Evropské ligy v Plzni naladil vítězstvím 2:0 na hřišti FC Sevilla, v šestém venkovním utkání v La Lize si připsal třetí vítězství a druhé za sebou.

V prvním poločase otevřel skóre japonský útočník Kubo a ve druhém zpečetil výsledek z penalty Oyarzabal. San Sebastian se posunul o skóre před svého soupeře na desáté místo. V soutěži dal dosud jen 10 gólů a o polovinu z nich se postarali dnešní střelci.

Soupeř Viktorie hrál v sestavě Remiro - López (90.+3 Muňoz), Aguerd, Zubeldia, Aramburu - Gómez (90. Magunazelaia), Sučič, Zubimendi, Méndez (80. Olasagasti) - Oyarzabal (80. Oskarsson), Kubo (80. Becker).

Atlético doma porazilo Las Palmas 2:0 a pomohl jim k tomu premiérovým gólem v madridském dresu i syn dlouholetého trenéra Diega Simeoneho Giuliano.

Právě jednadvacetiletý útočník otevřel v 37. minutě skóre a mezi střelce se v dresu Atlétika zapsal téměř na den přesně 20 let poté, co premiérový gól za madridský celek vsítil jeho otec Diego. Argentinské legendě se to podařilo 5. listopadu 2004 proti Realu Madrid.

V závěru stanovil konečný výsledek střídající Nor Sörloth, který se čtvrtým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové statistiky. Přespříští soupeř Sparty v Lize mistrů Atlético, které se na Letné představí 26. listopadu, zareagovalo po týdnu vítězstvím na první ligovou porážku a posunulo se na třetí místo v tabulce.

Španělská fotbalová liga - 12. kolo:

FC Barcelona - Espanyol Barcelona 3:1 (12. a 31. Olmo, 23. Raphinha - 63. Puado), FC Sevilla - San Sebastian 0:2 (34. Kubo, 68. Oyarzabal z pen.), Atlético Madrid - Las Palmas 2:0 (37. G. Simeone, 84. Sörloth), Bilbao - Betis Sevilla 1:1 (69. Berenguer - 52. Fornals).

1. FC Barcelona 12 11 0 1 40:11 33 2. Real Madrid 11 7 3 1 21:11 24 3. Atlético Madrid 12 6 5 1 18:7 23 4. Villarreal 11 6 3 2 20:19 21 5. Pamplona 12 6 3 3 17:16 21 6. Bilbao 12 5 4 3 18:12 19 7. Betis Sevilla 12 5 4 3 12:10 19 8. Mallorca 12 5 3 4 10:9 18 9. Vallecano 11 4 4 3 12:10 16 10. San Sebastian 12 4 3 5 10:10 15 11. Girona 12 4 3 5 15:17 15 12. FC Sevilla 12 4 3 5 12:17 15 13. Celta Vigo 11 4 1 6 17:20 13 14. Alavés 12 4 1 7 14:19 13 15. Leganés 12 2 5 5 12:16 11 16. Getafe 11 1 7 3 8:9 10 17. Espanyol Barcelona 12 3 1 8 11:22 10 18. Las Palmas 12 2 3 7 13:21 9 19. Valladolid 12 2 2 8 9:24 8 20. Valencie 11 1 4 6 8:17 7

"Red devils" po odvolání kouče brali bod

Fotbalisté Manchesteru United v prvním zápase anglické ligy po odvolání trenéra Erika ten Haga doma remizovali s londýnskou Chelsea 1:1.

Nizozemský kouč v pondělí po dvou letech u týmu skončil po venkovní ligové porážce 1:2 na hřišti West Hamu.

V pátek byl jeho nástupcem jmenován dosavadní trenér Sportingu Lisabon Rúben Amorim, který do funkce oficiálně nastoupí 11. listopadu.

Pod vedením dočasného kouče Ruuda van Nistelrooije šli United do zápasu povzbuzeni středeční výhrou v ligovém poháru 5:2 nad Leicestrem a na Old Trafford se ujali vedení v 70. minutě. Po faulu brankáře Sáncheze na Höjlunda se z penalty prosadil kapitán Fernandes.

Vedení ale "Rudým ďáblům" vydrželo jen pět minut. Po sraženém rohu se z hranice vápna poprvé v sezoně trefil Caicedo. Chelsea mohla záhy vývoj utkání otočit, Fernández ale ve velké šanci přestřelil branku.

Aston Villa vyhrála na hřišti Tottenhamu poločas zásluhou Rogerse, ale po změně stran si střelnici otevřeli domácí. Hned po přestávce se trefil Johnson, samotný obrat pak dvěma góly během čtyř minut na počátku závěrečné čtvrthodiny obstaral Solanke a v nastavení zpečetil výhru Maddison.

Tottenham ukončil sedm zápasů trvající neporazitelnost Aston Villy a přiblížil se k ní na rozdíl dvou bodů. Kaňkou na vítězství domácího týmu byla zranění obránce Romera a útočníka Richarlisona.

Anglická fotbalová liga - 10. kolo:

Manchester United - Chelsea 1:1 (69. Fernandes z pen. - 74. Caicedo), Tottenham - Aston Villa 4:1 (75. a 79. Solanke, 49. Johnson, 90.+6 Maddison - 32. Rogers).

1. Liverpool 10 8 1 1 19:6 25 2. Manchester City 10 7 2 1 21:11 23 3. Nottingham 10 5 4 1 14:7 19 4. Chelsea 10 5 3 2 20:12 18 5. Arsenal 10 5 3 2 17:11 18 6. Aston Villa 10 5 3 2 17:15 18 7. Tottenham 10 5 1 4 22:11 16 8. Brighton 10 4 4 2 17:14 16 9. Bournemouth 10 4 3 3 13:12 15 10. Newcastle 10 4 3 3 10:10 15 11. Brentford 9 4 1 4 18:18 13 12. Fulham 9 3 3 3 12:12 12 13. Manchester United 10 3 3 4 9:12 12 14. West Ham 10 3 2 5 13:19 11 15. Leicester 10 2 4 4 14:18 10 16. Everton 10 2 3 5 10:17 9 17. Crystal Palace 10 1 4 5 8:13 7 18. Ipswich 10 0 5 5 10:21 5 19. Southampton 10 1 1 8 7:19 4 20. Wolverhampton 10 0 3 7 14:27 3

Neapol utrpěla debakl

Fotbalisté vedoucí Neapole utrpěli v 11. kole italské ligy doma debakl 0:3 od Bergama. Svěřenci Antonia Conteho prohráli v Serii A po devíti zápasech a poprvé od úvodního kola, v němž z Verony odjeli se stejným výsledkem.

Dva góly dal Ademola Lookman a třetí přidal nejlepší střelec soutěže Mateo Retegui, jenž začal překvapivě na lavičce.

Ztrátu Neapole využil Inter Milán, který po domácí vydřené výhře 1:0 nad Benátkami zaostává už jen o bod.

Jediný gól zápasu na milánském San Siru vstřelil hlavou v 65. minutě domácí kanonýr Martínez. Nejlepší střelec uplynulého ročníku zaznamenal pátou trefu v sezoně.

V osmé nastavené minutě se už hosté radovali z vyrovnávacího gólu náhradníka Šverka, ale videorozhodčí odhalil předchozí hru rukou.

Lednový soupeř Sparty v Lize mistrů vyhrál páté z posledních šesti ligových klání, jedinou porážku mu dosud připravil v zářijovém městském derby AC Milán (1:2).

Verona doma porazila AS Řím 3:2 a ukončila sérii tří porážek. Hellas dvakrát ztratil vedení, ale tři body mu zajistil střídající Harrúí. Šestadvacetiletý Maročan nastoupil po zranění poprvé od 16. září.

Verona se posunula na 12. místo o jediný bod za římský tým, který se v lize trápí i po angažování trenéra Juriče a prohrál potřetí z posledních čtyř zápasů.

Italská fotbalová liga - 11. kolo:

Neapol - Bergamo 0:3 (10. a 31. Lookman, 90.+2 Retegui), FC Turín - Fiorentina 0:1 (42. Kean), Hellas Verona - AS Řím 3:2 (13. Tengstedt, 34. Magnani, 88. Harrúí - 28. Soulé, 53. Dovbyk), Inter Milán - Benátky 1:0 (65. Martínez).

1. Neapol 11 8 1 2 18:8 25 2. Inter Milán 11 7 3 1 25:13 24 3. Bergamo 11 7 1 3 29:14 22 4. Fiorentina 11 6 4 1 22:9 22 5. Juventus Turín 11 5 6 0 19:7 21 6. Lazio Řím 10 6 1 3 22:13 19 7. AC Milán 10 5 2 3 17:11 17 8. Udine 11 5 1 5 14:16 16 9. Boloňa 10 3 6 1 12:11 15 10. FC Turín 11 4 2 5 15:16 14 11. AS Řím 11 3 4 4 12:14 13 12. Hellas Verona 11 4 0 7 16:24 12 13. Empoli 10 2 5 3 7:9 11 14. Parma 10 1 6 3 14:16 9 15. Como 10 2 3 5 12:21 9 16. Cagliari 10 2 3 5 8:17 9 17. Monza 11 1 5 5 10:14 8 18. Benátky 11 2 2 7 10:19 8 19. Lecce 11 2 2 7 4:20 8 20. FC Janov 10 1 3 6 7:21 6

Mönchengladbach ukončili venkovní neporazitelnost Brém

Fotbalisté Mönchengladbachu se střídajícím Tomášem Čvančarou zvítězili v 9. kole německé ligy nad Brémami 4:1 a připravili soupeři první venkovní porážku v sezoně. Werder na cizích hřištích poprvé vyšel naprázdno v pátém utkání a v tabulce klesl o bod za svého přemožitele na desáté místo.

Borussii poslali do vedení slepenými góly v 11. a 12. minutě Pléa a vlastní brankou Friedl. Před přestávkou ještě zvýšil Honorat a po změně stran se trefil i střídající Stöger.

Čvančara do hry naskočil v 71. minutě a o čtyři minuty později přihlížel čestnému zásahu hostů, který obstaral náhradník Topp.

Freiburg doma remizoval s Mohučí 0:0 a nevyužil možnost posunout se na třetí místo.

Německá fotbalová liga - 9. kolo:

Freiburg - Mohuč 0:0, Mönchengladbach - Brémy 4:1 (11. Pléa, 12. vlastní Friedl, 45. Honorat, 67. Stöger - 75. Topp).