Žádný ručník ani voda. Chcete na nás ušetřit, rozzlobil se Nor na americké pořadatele

Úspěšně se protáhl už do tenisového osmifinále Masters, ale že by byl s turnajem v Miami spokojený, to se zrovna říct nedá. Nor Casper Ruud se o víkendu opřel do pořadatelů za to, že tu podle jeho názoru není pro hráče dostatečně profesionální zázemí.

Na turnaji sice předvádí skvělé výkony a vítězí, ale ve světle toho, že hráči ve floridském vedru kolabují na kurtu, už to nemohl Ruud vydržet a pustil se v jedné z přestávek do ostré slovní debaty s rozhodčím. "Jdete se z kurtu na pět minut převléknout a vejdete do místnosti, kde je jen plastová židle, nic jiného. Žádné ručníky, žádná studená voda, to je snad vtip," spustil Ruud na sudího. Ten se ohradil, že o tom nic neví a že to není jeho věc. A že s tím nemůže ze své pozice nic udělat. Ale Nor si ještě přisadil. "Vím, že to nevíte, tak vám to teď říkám. Vím, že to není vaše chyba, ale někdo by za to měl převzít zodpovědnost a něco s tím udělat," rýpl si aktuálně osmý hráč světa. When even Casper Ruud is complaining, you know something is seriously wrong. pic.twitter.com/AlqujnDjvF — Swish 🍒 (@Zwxsh) March 25, 2024 Podnik v Miami přitom patří do kategorie Masters, za který vítězové dostanou 1000 bodů do žebříčku a 1,1 milionu dolarů (tedy v přepočtu asi 25 milionů korun). "Všichni víme, čím to je, pořadatelé škudlí. Hráči sem přijíždějí každý rok hrát a předvádí show pro desítky tisíc lidí a pak se k nám takhle chovají," zlobil se Ruud. Na dálku vyzval šéfa ATP Andreu Gaudenziho a manažera turnaje Massima Calvelliho, ať se k podmínkám vyjádří, ale ti zůstali bez reakce. Ruud zatím potvrzuje kvality sedmého nasazeného tenisty turnaje a zahraje si osmifinále proti Nicolasi Jerrymu z Chile. "Musím to říct naprosto upřímně. Od loňského roku jsem zhubnul pár kilo a cítím se teď na kurtu mnohém lépe, zlepšil jsem pohyb," pochvaluje si Nor aspoň něco.