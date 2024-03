"Vždyť přestal hrát, zmátl mě." Vytočený Djokovič nechápal, proč soupeř získal bod

Situace z druhého setu jen podtrhla rozpačitý výkon Novaka Djokoviče, po kterém senzačně skončil na turnaji v Indian Wells už ve třetím kole. Srbský tenista se v duelu s italským náhradníkem Lucou Nardim stihl pohádat i s rozhodčím.

Běžel druhý set, ve kterém čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion vedl 2:0.

Mohl tak hýřit zlepšenou náladou po prohrané první sadě, ale sám si ji pokazil.

Srb servíroval proti brejkbolu, posadil podání na čáru. Nardi se v první chvíli trochu zasekl, jako by čekal, že se ozve "out", ale míč byl ve hřišti, a tak zahrál kraťas.

Ten ještě Djokovič doběhl, přehrál míček zpátky, ovšem na následný křižný úder soupeře už nereagoval, protože si myslel, že je po výměně.

Rozhodčí ovšem viděl situaci jinak. Nardi získal kýžený bod na svou stranu, proměnil brejkbol a šel si sednout na lavičku za stavu 1:2 ze svého pohledu.

Djokovič pak nemohl uvěřit vlastním očím. "Vždyť přestal hrát, tím mě zmátl. Jak to, že to takhle necháš, to si děláš srandu?" pustila se rozčílená světová jednička do rozhodčího.

Ten ale zůstal ledově klidný. "To, že se zastavil, neznamená, že se zastavila výměna. Čekal, že se ozve out, ale to se nestalo, tak hrál dál," snažil se vysvětlit muž na umpiru.

"Ale vždyť přerušil hru, myslel si, že je to out, proto jsem postupoval takhle," nechápal dál rodák z Bělehradu.

Sudí se poté snažil favoritovi vysvětlit, že papírový outsider na druhé straně by musel vyloženě zvednout ruku nebo nějakým jiným způsobem upozornit na to, že si myslí, že jde o out a chce nechat míček zkontrolovat. Srb ale s nechápavým kroucením hlavy odešel na lavičku.

Mladý Ital pak srovnal set na 2:2, sice sadu nakonec prohrál 3:6, ale v té třetí opět dominoval a postaral se o největší šok dosavadního průběhu turnaje v Indian Wells, když Djokoviče coby lucky loser vyřadil.

Sestřih zápasu mezi Novakem Djokovičem a Lucou Nardim: