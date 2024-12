Troufalý Menšík překvapil v Džiddě zvláštním mottem. Pak se přirovnal k Sinnerovi

Může udělat parádní tečku za průlomovou sezonou. Český tenista Jakub Menšík bude jedním z favoritů na předvánočním turnaji Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě. Už teď je hodně vidět a jeho slova rezonují mediálním prostorem. Prostějovský talent totiž srší sebevědomím.

Mezi osmi nejlepšími tenisty do 21 let vyčnívá. Nejen svou výškou, ale i tím, co letos dokázal. Menšík sbíral skalpy hráčů z top 10, zahrál si finále turnaje ATP a ukazoval na svůj věk obdivuhodnou psychickou odolnost.

Proto patří mezi favority turnaje mladíků, který před ním ovládli budoucí světové jedničky Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz. A v Džiddě během mediálního dnu byl obletovaným hráčem.

"Jestli se mám k někomu přirovnat, je to Sinner. Jsme si podobní. Je vysoký, ale zároveň se na kurtu dobře pohybuje. To jsou i mé zbraně. Dokonce máme podobnou techniku forhendu," cituje slova české naděje oficiální web ATP.

Podle něj je jasně vidět, že každá generace přináší do světového tenisu něco nového a kdo uspěje na turnaji Next Gen, má velkou šanci prorazit do absolutní špičky.

"Hrál jsem i trénoval s těmi nejlepšími, teď jde jen o to věřit procesu, který mám nastavený. Tvrdě denně pracovat, jak nejlépe dovedu, pak budu mistr," myslí si Menšík.

Poslední rok na okruhu mu prý jen potvrdil to, co už očekával, když z juniorského tenisu přecházel k dospělému. Jeho originální náhled na svět ATP zaujal i média.

"Věděl jsem, že to bude náročné. Ale mám své motto: Nikdy neprohráváte. Hrajete každý den, každý týden přijde porážka, protože na konci turnaje zůstane neporažený jen jeden hráč ze všech. Je prakticky nemožné týden co týden vyhrávat a být jen šampionem. Tenis není jen o vítězstvích. Jde o to věřit svým schopnostem," vysvětlil netradiční postoj Menšík.

V 19 letech je ale stále ještě na začátku cesty, momentálně mu patří 48. místo žebříčku. Odmalička vzhlíží k Tomáši Berdychovi nebo Novaku Djokovičovi a k oběma pánům má momentálně ještě daleko.

"Tomáš byl ten, kvůli kterému jsem začal hrát, protože jsem ho v Prostějově často viděl, když trénoval, a tehdy byl na vrcholu. Djokovič byl můj idol, můj vzor, ke kterému jsem vzhlížel a sledoval ho v televizi," uvedl.

Nyní má v Džiddě šanci udělat zase krok blíž svým modlám. Turnaj probíhá od 18. do 22. prosince a český tenista narazí v Modré skupině na 20. hráče světa Francouze Arthura Filse, Američana Learnera Tiena a Brazilce Joaa Fonsecu. Do semifinále postoupí dva nejlepší.