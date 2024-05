Video: Pastrňák v roli bitkaře. Česká hvězda se servala, dostala ale drsně naloženo

Hokejový útočník Pavel Zacha ve druhém zápase semifinále Východní konference NHL s Floridou asistoval u jediného gólu Bostonu při vysoké prohře 1:6. David Pastrňák nebodoval a v závěru se popral s Matthewem Tkachukem.

Boston poslal do vedení Charlie Coyle, jenž ve 13. minutě zakončil pohlednou kombinaci s Pavlem Zachou gólem do prázdné branky.

Český útočník připravil v aktuálním play off pátou branku, na první přesný zásah ale dál čeká.

Florida se gólů dočkala až ve druhé třetině. V její první desetiminutovce Panthers zásluhou Stevea Lorentze a Aleksandera Barkova otočili na 2:1 a dvě vteřiny před druhou sirénou zlomili zápas třetí trefou.

V závěrečném dějství se domácí prosadili rovněž třikrát a došli si pro pohodové vítězství 6:1.

Už za rozhodnutého stavu na sebe upozornily také největší hvězdy obou týmů. Netradičně však v hlavní roli nebyl hokejový um.

Pastrňák s Tkachukem sedm minut před koncem zápasu shodili rukavice a pustili se do rvačky. Český útočník se popral teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2018.

Od známého provokatéra ale Pastrňák schytal několik tvrdých ran zvlášť poté, co přišel v zápalu boje o helmu.

"Nebojím se ho. Také dokážu přijmout ránu a pro moje parťáky v týmu bych udělal cokoliv," citovala Pastrňáka stránka nhl.com.

Mela vypukla už osm minut před koncem, kdy Florida v oslabení dala gól na 6:1. Bezprostředně po trefě se Pastrňák pošťuchoval se Samem Reinhartem. A pár desítek vteřin později přišla domluvená šavlovačka pěstmi s Tkachukem.

Na tom, že Panthers srovnali stav série na 1:1 už nic nezměnila. "Máme za sebou dva zápasy, jeden jsme urvali a teď jedeme domů. Musíme se soustředit na třetí zápas," apeloval Pastrňák.

"Byli jsme ve hře ještě na začátku třetí třetiny, ale ta čtvrtá branka to zabila. Chtěli jsme dát gól, nedali a už jsme se nevzpamatovali. Je to jeden z těch zápasů. V play off musíte mít krátkou paměť a hned zapomenout," dodala česká osmaosmdesátka.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Florida - Boston 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)

Branky: 30. a 51. Barkov, 22. Lorentz, 40. Forsling, 42. Luostarinen, 52. Montour - 13. Coyle (Zacha). Střely na branku: 33:15. Diváci: 19.789. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Reinhart, 3. Montour (všichni Florida). Stav série 1:1.

Západní konference - 1. zápas:

Vancouver - Edmonton 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Branky: 21. Joshua, 38. E. Lindholm, 50. J. Miller, 54. Zadorov, 55. Garland - 3. a 34. Hyman, 16. Ekholm, 33. Ceci. Střely na branku: 24:17. Diváci: 18.823. Hvězdy zápasu: 1. Joshua, 2. Zadorov (oba Vancouver), 3. Hyman (Edmonton). Stav série 1:0.