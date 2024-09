Video: Kovářova minela přispěla k pádu Leverkusenu. Kouč Alonso reagoval

Podívejte se na sestřih ze sobotního utkání německé ligy, v němž fotbalisté Leverkusenu po 35 zápasech bez prohry v soutěži podlehli 2:3 Lipsku. Notně se na porážce podílel i český brankář Matěj Kovář, který chytal v Bundeslize teprve podruhé od svého loňského letního příchodu.

Český gólman dostal šanci při nemoci tradiční jedničky Lukase Hradeckého. Nenaložil s ní nejlépe, s Finem mezi tyčemi nedostal Bayer tři góly ani v jednom zápase celého minulého ročníku německé ligy.

Zatímco s první inkasovanou brankou, kterou vstřelil Kevin Kampl v nastavení prvního poločasu zblízka hlavou, nemohl Kovář prakticky nic dělat, druhá trefa jde vyloženě na jeho vrub.

Přední tyč si hlídal tak špatně, že mu střela Loise Opendy z velkého úhlu prošla do sítě dokonce mezi nohama…

A od stejného hráče pak inkasoval v 80. minutě i potřetí, za jeho pokusem se natahoval marně.

Leverkusen přitom začal skvěle a nic nenasvědčovalo tomu, že by jeho unikátní série měla skončit zrovna v BayAreně.

Jeremie Frimpong a Alex Grimaldo vystříleli v první půli domácím dvoubrankový náskok, přesto tým kouče Xabiho Alonsa padl.

"Řekl bych, že jsme odehráli velmi dobrý první poločas. Šli jsme do vedení a mohli jsme i zvýšit na 3:0. Před přestávkou jsme však inkasovali na 1:2 a momentum se trochu změnilo," hodnotil španělský stratég.

Skutečná kalamita ale přišla po změně stran. "Nevytvořili jsme si tolik šancí a nekontrolovali tak míč, takže zápas byl otevřený. Inkasovali jsme po dvou situacích, které jsme mohli ubránit lépe," směřovala jeho slova i na počínání českého brankáře. "Takový je však fotbal," doplnil Alonso smířlivě.

Teď je zvědavý, jak se na jeho celku podepíše první porážka v Bundeslize od loňského května. "Nejsme na prohry zvyklí, ale akceptujeme to. Možná jsme si dnes nezasloužili prohrát, je to však součástí hry, tak to prostě je," vyjádřil se trenér úřadujících německých mistrů.

"Každý soupeř je těžký a nebereme žádný zápas za předem vyhraný. Lipsko je skvělý tým, i když si pořád myslím, že jsme mohli zvítězit. Ale bereme to a díváme se už dopředu," dodal Alonso, jenž proti Lipsku nasadil českého útočníka Patrika Schicka až v 77. minutě.