Český fotbalový trenér Zdeněk Zeman má za sebou úspěšnou operaci. Bez bližších informací to na sociální síti X uvedla třetiligový italský celek Pescara, kde šestasedmdesátiletý kouč působí. Podle médií šlo o čtyřnásobný bypass a angioplastiku krkavice.

Zeman byl loni v prosinci hospitalizován poté, co prodělal mírnou formu cévní mozkové příhody. Po nedávném vyšetření mu klubový lékař doporučil operaci srdce, po které se bude zotavovat čtyři až šest měsíců. Sezona tak pro něj skončila.

Zeman působí v Itálii od emigrace v roce 1968. Jméno si získal poté, co s Foggií v roce 1991 postoupil do první ligy. V roce 2012 pomohl do Serie A Pescaře. Za sebou má také angažmá v Laziu a AS Řím nebo Neapoli.