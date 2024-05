Trapné chvíle na tiskovce, Hadamczik opravoval Rulíka. Ten vysvětlil nominaci

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík má za sebou nelehká rozhodnutí při finálním zúžení soupisky pro mistrovství světa.

V kádru je nakonec devět hráčů ze zámoří, zbývající dvě třetiny tvoří hokejisté z Evropy - dvanáct jich je z extraligy, dva ze Švédska a Švýcarska a jeden z Finska. Jak zkušený kouč uvedl na tiskové konferenci v Brně, chce tým, který odvede maximum a bude ho zdobit obětavost.

"V současné době máme méně a méně hráčů na prvních dvou lajnách týmů NHL," konstatoval Rulík.

"Soupeři jich tam naproti tomu mají daleko víc. V nominovaném týmu převažují hráči z Evropy a měl by se prezentovat jednoznačně srdcem a obětavostí. Prostě udělat na domácím šampionátu úplné maximum," řekl Rulík.

U řady nominovaných hráčů pro něho bylo klíčové dlouhodobější hledisko než nepovedené České hry v Brně.

"Nešlo tak o ty výsledky, ale spíš o to, zda u těch hráčů, kteří s námi byli na turnajích Euro Hockey Tour a teď v přípravných kempech, byl progres. U některých byl, u těch, kteří se do týmu nedostali, nenastal, naopak třeba i poklesl. I to sehrálo roli. Mohu říct, že kluci, kteří tam jsou, si udrželi po celou dobu konstantní výkonnost bez nějakých propadů, proto si nominaci vybojovali," vysvětlil Rulík.

Jedním z faktorů byla také mentální odolnost jednotlivých hráčů s ohledem na velký tlak spojený s faktem, že šampionát se odehraje v domácím prostředí.

"I tohle pro nás bylo hledisko, protože když hráči byli maličko v nejistotě, tak se i odkrývali. A ne každý pod tím tlakem dokáže podat odpovídající výkon," připustil Rulík.

Složité bylo zvolit mezi talentovanými mladými beky Davidem Špačkem a Jiřím Ticháčkem. Nakonec uspěl Špaček, jehož otec Jaroslav je olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa a bývalý asistent trenéra národního týmu.

"David je pravák a Jirka levák. Máme stejný počet pravák a leváků, to byla jedna věc. Jsou ve stejném věku. David je malinko obouchanější ze zámoří. Jsou oba přibližně na stejné úrovni, jsme každopádně rádi, že jsme do nominace zařadili mladého obránce, ale v tuhle chvíli tam pro dva prostě místo není," konstatoval Rulík.

Důležitý poradní hlas měl jeden z asistentů Marek Židlický. "Je to ale společná práce. Stejně jako u brankářů s Ondrou Pavelcem. U těch diskuzí jsme všichni z realizačního týmu, jsou tam i manažeři Petr Nedvěd s Martinem Havlátem, nic neskrýváme a bavíme se o tom otevřeně. Vychází to ze vzájemné komunikace. Marek má postřehy, odůvodnění a svůj pohled, víme, že na to má dobré oko, ale je to společná práce. Konečné rozhodnutí pak samozřejmě učiním já," popsal Rulík.

Na sociálních sítích rezonuje okamžik, kdy se do projevu trenéra Rulíka vmísil prezident svazu Alois Hadamczik:

Mluvčí Aneta Lednová: „Víš co, Lojzo? Tak si to moderuj sám.”

Trenér Radim Rulík: „Víš co, Lojzo? Až na Tebe přijde řada, tak řekni, co chceš…”



Dvě věci, které se měly stát, ale nestaly se.



Nominaci nehodnotím, ta je věcí trenérů. Tiskovka, resp. chování pana prezidenta vůči… pic.twitter.com/PlOUkTSdid — David Dinda (@DindaDavid) May 5, 2024

Aktuální soupiska zahrnuje 26 hráčů. Do turnaje MS jich může zasáhnout 25. O tom, kdo zůstane nakonec mimo, trenéři mluvit v tuto chvíli nechtějí. Budou čekat na posledního nominovaného útočníka Davida Kämpfa a zároveň i na vývoj play off v NHL a AHL.

"Oznámíme to, až se připojí David Kämpf, uvidíme, jak vůbec dopadne jeho výstupní kontrola. V momentě, kdy se k nám David připojí, oznámíme 22 hráčů, kteří budou nominovaní na mistrovství světa, plus navíc tři brankáře. Následně oznámíme, kolik hráčů napíšeme na soupisku pro první utkání," nastínil Rulík, jehož tým čeká první zápas v pražské O2 areně v pátek proti Finsku.

Nechtěl předbíhat ani ohledně kapitána a jeho asistentů.

"V úterý budeme mít první mítink nominovaných hráčů a na něm oznámíme, kdo bude kapitán a asistenti. Samozřejmě to bude trochu i věc kabiny, nejen naše," řekl Rulík.

Na turnaji touží uspět, ale konkrétní nebyl. "Člověk chce samozřejmě dosáhnout na ten nejlepší výsledek, to je primární. Budu se ale snažit působit na to mužstvo tak, abychom nekoukali na to, co bylo v úterý, když bude zápas v pátek, abychom šli krůček po krůčku a odehráli výborný turnaj. To je naše cesta, kterou bychom chtěli jít. A má očekávání? Nezlobte se, ale to si nechám pro sebe," uvedl Rulík.