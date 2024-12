Tatra nezná bratra. Tomečkovy kamiony pojedou současně na Rallye Dakar i do Dakaru

Dobrodruh s Dakarem v srdci, legenda dakarského závodění Tomáš Tomeček, se připravuje na náročnou misi.

V lednu bude jeho tým Tom Racing působit zároveň na dvou náročných dálkových soutěžích - Rallye Dakar v Saúdské Arábii a Africa Eco Race v Africe.

Tomeček je proslulý netradičním přístupem k závodům. V roce 2018 šokoval motoristický svět, když se na Africa Eco Race vydal zcela sám, bez navigátora a mechanika.

"Bylo to něco, co jsem chtěl zkusit. Věděl jsem, že to bude výzva, ale zároveň jsem si věřil," vzpomíná Tomeček na okamžik, kdy jako první sólový jezdec dojel v závodní Tatře až na stupně vítězů.

Letos si Tomeček připsal další triumf, když zvítězil v Africa Eco Race mezi kamiony a celkově skončil čtvrtý. "Afrika je moje srdeční záležitost. Ten závod má pořád duši původního Dakaru," přiznal.

Současně se však v posledních letech vrací i na Rallye Dakar, kde jeho Tatry budou i jako rychlé asistence. "Dělat rychlou asistenci znamená být připraven na všechno. Vozíme díly, pomáháme s opravami a přitom závodíme proti času," vysvětluje.

Po Novém roce se Tomečkovy Tatry objeví na obou soutěžích. "Z pěti našich Tater zůstane doma jen jedna. Ostatní budou v plné akci, ať už na Dakaru, nebo v Africe," říká.

Na Rallye Dakar se Tomečkova závodní "osmsetpatnáctka" znovu představí jako rychlá asistence pro tým South Racing, který závodí v kategorii SSV s vozy Can-Am.

"Těší mě, že nás pořadatelé označují za spolehlivého partnera. I proto jsme dostali nabídku na další spolupráci," dodává. Letos bude posádka stejná jako v minulosti - Ard Munster jako navigátor a Niccolo Funaioli na pozici mechanika.

Jedna z Tomečkových Tater bude na Dakaru působit i jako balai (sběrný vůz) a pomáhat závodníkům v nouzi. "Budeme zajišťovat Misi 1000, což jsou ekologická auta. To je další výzva, kterou si chci užít," usmívá se Tomeček.

V Africe budou mezitím dvě jeho šestikolky tradičně sloužit pořadatelům Africa Eco Race. "Anthony Schlesser (šéf soutěže) chtěl, abych znovu závodil, ale bohužel to nevyšlo. Naše baléčka tam ale chybět nebudou," podotýká.

Přípravy na oba závody jsou logisticky náročné, ale Tomeček zůstává optimistický. "Díky skvělým partnerům můžeme pokračovat. Bez jejich podpory by to nešlo," prohlásil.

Obě soutěže odstartují na přelomu roku - Africa Eco Race tradičně v Monaku a Rallye Dakar v Saúdské Arábii. Pro Tomečka a jeho tým bude leden 2025 nejen obrovskou výzvou, ale i dalším důkazem nezdolného odhodlání pokračovat v odkazu značky Tatra.

"Je to práce, která mě naplňuje. A když vidím naše Tatry na trati, vím, že má smysl pokračovat," dodal Tomeček.