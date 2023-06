Nakopal mi zadek, uznal Lehečka. Od superstar si přesto vyslechl příjemná slova

Dlouho očekávanou konfrontaci má Jiří Lehečka konečně za sebou. Na duel s hvězdným španělským mladíkem Carlosem Alcarazem, kterého obdivuje a fandí mu, se dlouho těšil, na trávě v londýnském Queen's Clubu ale nakonec uhrál pouze pět her. Druhý hráč světa byl jasně lepší.

Poprvé změřil jednadvacetiletý český tenista síly s hráčem první světové trojky. Odnesl si porážku, ale i cennou lekci. O rok mladší Alcaraz ani jednou neztratil podání a počínal si suverénně.

Příležitost zdramatizovat zápas měl Lehečka jen za stavu 2:6, 1:3, kdy si na příjmu postupně vypracoval tři brejkboly.

V klíčových chvílích se ale ukázal stále ještě enormní rozdíl mezi rodákem z Murcie, nejmladší světovou jedničkou historie a šampionem US Open, a postupně se rozvíjejícím příslibem z Kněžmostu, jenž to zatím dotáhl do čtvrtfinále Australian Open a na 36. místo světového žebříčku.

"Dneska mi Carlos nakopal zadek," zhodnotil se Lehečka sebekriticky.

Na svém instagramové účtu popřál Alcarazovi hodně štěstí do dalších bojů, za což mu španělský tenista veřejně poděkoval. Po utkání navíc o českém soupeři mluvil s velkým respektem.

"S úrovní své hry jsem moc spokojený. Jiří je skvělý soupeř se skvělými údery. Má skvělou hru na trávě," chválil Španěl.

"Já odehrál opravdu solidní zápas na dobré úrovni. Hrál jsem svou hru a jsem šťastný, že si první čtvrtfinále na trávě zahraju právě tady," prohlásil Alcaraz, první teenage šampion US Open od roku 1990, první náctiletý, který porazil Rafaela Nadala na antuce a který už má trofeje z obou částí prestižního amerického Sunshine Double. Loni vyhrál v Miami, letos v Indian Wells.

Na travnatém povrchu však zatím Alcaraz sebevědomím nehýří. Na Wimbledonu došel zatím pouze do osmifinále, loni ho v této fázi přehrál Ital Jannik Sinner.

Ani nyní v Queen's Clubu nezačal přesvědčivě, Francouze Arthura Rinderknecha udolal až v tie-breaku třetí sady.

O to větší rozmach zažilo jeho ego po jednoznačné výhře nad nebezpečným Čechem. Zatímco ještě před turnajem mluvil o tom, že na trávě stále nemá dostatek zkušeností a neočekává od sebe příliš, teď hbitě otočil.

"Po tomto zápase, této úrovni, se má očekávání mění. Myslím, že jsem připravený dosáhnout na trávě velkých výsledků," nebál se Alcaraz velkých slov.

Na trávě si zahraje své vůbec první čtvrtfinále. "A půjdu do něj plný sebedůvěry. Jsem naprosto v pohodě s úrovní, jakou jsem předvedl. Na trávě se cítím velmi komfortně," dodal.

Alcaraz a Lehečka si společně zatrénovali nedávno, na antuce těsně před začátkem pařížského Roland Garros. Trénink tehdy v Paříži sledovaly v hledišti kurtu Philippea Chatriera tisícovky diváků. "Carlos je super kluk," řekl tehdy český hráč.