Znásilnění třikrát denně. Francii děsí zneužívání dívek tenisovým trenérem

Už sedí za mřížemi, přesto přicházejí na světlo další konkrétní svědectví potvrzující zrůdnost tenisového trenéra Andrewa Geddese. Ten byl v lednu 2021 ve Francii odsouzen k osmnácti letům odnětí svobody za znásilnění čtyř dívek, svých svěřenkyň.

Statečně se posadila do síně v Palais Bourbon před Národní shromáždění a začala vyprávět. Její detailní popis toho, čím si musela projít, šokoval celou Francii.

Když bylo nadějné tenistce Angelique Cauchyové dvanáct let, v klubu na severu Paříže potkala trenéra Geddese. Psal se rok 1999 a od té doby už její život nebyl nikdy jako dřív.

Cauchyová vypověděla, že ji dnes pětapadesátiletý kouč během dvou let znásilnil víc než 400krát.

"Poprvé se to stalo už po dvou nebo třech měsících. Říkala jsem mu, aby to nedělal, že si to nepřeju a není to správné. Odpověděl, že se to někdy ve vztahu mezi trenérem a hráčkou stává, tráví spolu hodně času, tak je to normální," popisovala v polovině září nyní šestatřicetiletá žena.

Za dva nejhorší týdny svého života popsala pobyt na tréninkovém kempu v La Baule na západním pobřeží Francie.

"Mnohokrát jsem tam přemýšlela o sebevraždě, byla jsem jako ve vězení. Znásilňoval mě třikrát denně. První noc mě požádal, abych přišla do jeho pokoje, když jsem to neudělala, přišel ke mně sám," uvedla Cauchyová během srdceryvného svědectví před speciální vyšetřovací komisí, kterou Francouzi ustanovili letos v červenci. Jejím cílem je určit nedostatky v rámci sportovních federací, hnutí a sportovních řídících orgánů.

Podle Cauchyové dělilo její a trenérův pokoj pouhých třináct kroků. Ve své výpovědi je nazvala "třinácti kroky hrůzy".

Popsala také, jak jí trenér řekl, že je nakažený virem HIV. Mladá dívka pak od svých třinácti do osmnácti let žila ve strachu z toho, že má AIDS.

Speciální vyšetřování ve Francii pokračuje zejména kvůli tomu, že šlo Geddesovu chování pravděpodobně velmi snadno zamezit. O jeho problematickém chování k mladým dívkám se totiž všeobecně vědělo.

"Když si jedna žena stěžovala prezidentovi klubu na nevhodné chování k mladým dívkám včetně slovního i fyzického násilí, jeho odpověď zněla: Ano, ale přináší nám tituly," vypověděla Cauchyová, dnes učitelka tělocviku a tenisová trenérka.