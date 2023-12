Anketu Zlatý kanár vyhrála wimbledonská vítězka Vondroušová

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová ovládla po životní sezoně poprvé anketu Zlatý kanár. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova nahradila na trůnu Kateřinu Siniakovou a získala také ocenění pro nejlepší hráčku roku. Mezi muži vyhrál potřetí za sebou cenu pro nejlepšího tenistu roku čtvrtfinalista Australian Open Jiří Lehečka.

Vondroušová triumfovala na travnatých dvorcích v All England Clubu jako první Češka od Petry Kvitové v roce 2014. Probojovala se také do čtvrtfinále US Open a premiérově se zúčastnila Turnaje mistryň.

Poté, co zahajovala rok na 91. místě světového žebříčku, uzavřela uplynulý ročník jako sedmá hráčka světa a nejvýše postavená Češka na okruhu.

Ženy uspěly v hlavní kategorii podesáté za sebou. Vedle Siniakové a Barbory Krejčíkové vyhrál v tomto období třikrát fedcupový výběr, dvakrát triumfovala Petra Kvitová a jedno vítězství získaly Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. Muži naposledy uspěli v roce 2013 díky daviscupovému týmu.

Zlatý kanár 2023, anketa časopisu Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem:

Zlatý kanár 2023: Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha)

Nejlepší český hráč: Jiří Lehečka (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší česká hráčka: Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha)

Postup na žebříčku ATP: Jakub Menšík (TK Agrofert Prostějov)

Postup na žebříčku WTA: Karolína Muchová (I. ČLTK Praha)

Deblista/Deblistka roku: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)

Tým roku: Daviscupový tým ČR (Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek)

Talent roku - chlapci: Maxim Mrva (TK Agrofert Prostějov)

Talent roku - dívky: Laura Samsonová (TK Sparta Praha)

Senior roku: Jiří Prutyszyn (I. NTC Olomouc)

Nejlepší tenista na vozíčku: Jiří Gregor (Sokol Bedřichov)

Cena prezidenta ČTS: Miroslav Máslo a Josef Čihák

Cena prezidenta ČTS za oddanost a věrnost tenisu: Petr Huťka