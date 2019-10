Živě: Strýcová vs. Cornetová, první Češka naskakuje do turnaje v Linci

Státy Evropské unie by měly přijmout odpovědnost a solidárně se zapojit do dočasného systému přejímání migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Prohlásil to v úterý eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopulos před začátkem jednání unijních ministrů vnitra věnovaného mimo jiné migraci. Finská ministryně Maria Ohisalová podotkla, že návrh, předložený v září čtveřicí zemí, může být prvním krokem k nalezení dohody na dlouhodobějším řešení azylové politiky.

Členové vlád během oběda dostanou na stůl návrh, s nímž koncem září přišlo Německo, Francie, Itálie a Malta. Jejich iniciativa vyzývá další unijní země, aby se zapojily do provizorního dobrovolného systému, který má odlehčit jihoevropským zemím zahlceným migranty a pomoci v záchraně životů.