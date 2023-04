"Zase porážka? Rozbiju ti porsche." Frustrovaná Sabalenková málem smetla Polku i vůz

Bylo to drsné finále dvou velkých tenisových vah. Světová jednička proti dvojce. Bitva o stuttgartský titul mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou nabídla hodně kuriózní momenty a také silnou frustraci poražené finalistky.

Momentálně mezi nimi panuje snad nejsilnější rivalita na okruhu. Na jedné straně aktuální světová královna, která kudy chodí, tam podporuje ukrajinské tenisty a mluví o tom, jak nerada vidí Rusy a Bělorusy na okruhu, když jejich vlády vedou krvelačnou válku na cizím území.

A na té druhé Sabalenková, aktuální dvojka ženského okruhu, která na každé druhé tiskové konferenci opakuje, že nechápe, proč je terčem nenávistných projevů některých hráčů, když osobně žádnému Ukrajinci nikdy nic neprovedla.

Teď se tyhle dvě přesně po roce potkaly opět ve finále našlapaného antukového podniku ve Stuttgartu a znovu se radovala Polka. Tentokrát vyhrála 6:3 a 6:4.

Že byla Běloruska hodně nemotivovaná polskou hvězdu porazit dokázala i jedna z výměn druhé sady, kdy Šwiateková odvážně vyrazila k síti proti smeči soupeřky, ale ta se vůbec nerozpakovala a vší silou poslala míček jejím směrem. Pozdější vítězku minul balonek jen o centimetry.

Chladné bylo i podání ruky na konci zápasu, kdy Sabalenková k soupeřce nepronesla ani slovo. A není divu. Pro ni to bylo už třetí prohrané finále v této hale a tedy třetí propásnutá příležitost jak získat nový vůz od hlavního sponzora.

Nablýskané modré porsche opět putovalo do garáže polské tenistky. To už Sabalenkové nedalo a při závěrečné řeči zahrála na vtipnou strunu.

"Mám návrh pro sponzora a pořadatele, pokud se tu i příští rok dostanu do finále, dostanu jedno auto navíc, šlo by to?" pobavila organizátory i fanoušky Sabalenková.

Když obcházela auto a mířila do útrob stadionu, dokonce se naoko rozmáchla trofejí pro poraženou hráčku, jako by chtěla vítězce nový vůz rozbít.

Lmao Sabalenka, yas smash that Porsche!!! pic.twitter.com/vMFxM2A8FF — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) April 23, 2023

Šwiateková všechno přešla s úsměvem a Sabalenkovou dokonce pochválila.

"Gratuluju ti, Aryno, máš úžasnou sezonu. Začala jsi vyhraným grandslamem a všechna práce, kterou jsi do toho dala, se ti dál vyplácí. Jsem ráda, že předvádíme tak vyrovnané výkony, díky tomu odehrajeme tolik zápasů a fanoušci si to užívají," dodala Polka.