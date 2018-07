Žádná nervozita ani euforie z hvězd. Štefková bere Wimbledon jako nakopnutí po měsících bolesti

před 30 minutami

Barbora Štefková se po dlouhé pauze opět vrací v výkonům, které ji posouvaly k první stovce. Úspěšná kvalifikace Wimbledonu je pro ni povzbuzením.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Po zápase vypadala smířeně. Při grandslamové premiéře Barbora Štefková posbírala v prvním kole Wimbledonu proti světové dvacítce Kiki Bertensové jen pět gemů a na turnaji končí. Po úspěšné kvalifikaci se z toho ani tolik nehroutí.

"Bylo to hezký, zasloužený a budu na to jako na první wimbledonskou a grandslamovou účast vzpomínat. Nebyla jsem ani nervózní. Šlo se mi na kurt dobře, těšila jsem se a myslela, že by zápas mohl být vyrovnanější. Hrozně dobře servírovala, bylo těžký jí servis sebrat, udělat si nějakou šanci," přiznala.

První grandslamová zkušenost je pro ni velkou odměnou za pořádnou dřinou, kterou si za poslední půlrok prošla. Loni totiž dlouho pauzírovala kvůli zánětům v obou zápěstích. Dokonce teď musela využít chráněný žebříček, aby se do kvalifikace vůbec dostala. Momentálně jí totiž patří až 717. místo na okruhu.

"Nejsem na místech, který mi patří. Po zranění jsem říkala, že bych se chtěla vrátit rychle, ale je to těžké. Je to těžší než jsme si dokázala představit, trvá mi to déle, ale hru na to mám. Když budu zdravá, tak se tam vrátím a můžu své maximum i vylepšit," říká někdejší hráčka číslo 154.

Atmosféra nabraná v londýnském tenisovém chrámu by jí mohla pomoct. "Zvládla jsem tři těžké zápasy v kvalifikaci, kdy jsem zvládla otočit s dobrýma holkama. Vím, že už to je zase moje hra, že můžu hrát dobře a porážet kvalitní hráčky."

Přechod z kvalifikačních kurtů v Roehamptonu do All England Clubu si užila. "Tam mi to moc posvátně nepřišlo. Tráva je roztomilá, ale je to jen nalajnované kriketové hřiště. Když se přijde sem, kde tráva vypadá úplně jinak, tak je to velký rozdíl," vypráví.

Že by se jí ale z náporu lidí a hvězd v šatně nějak roztřásla kolena, to nehrozí. "Já jsem nikdy neměla nějaké vzory, že bych si vylepovala plakáty hráčů. Že byt teď přišla za někým v šatně, abych se s ním vyfotila? To si neumím představit," dodává Štefková.

Nyní ji čeká návrat domů a především na antuku. Po turnaji v Německu ji čekají dva podniky před českými fanoušky v Olomouci a Praze.