Krejčíková - Fręchová 0:0. Krejčíková bojuje o čtvrtfinále, potvrdí roli favoritky?

Magdalena Fręchová je polská tenistka, která v žebříčku WTA aktuálně okupuje 84. příčku. V travnaté části sezóny si nevedla vůbec zle. V Nottinghamu sice vypadla už v prvním kole, ale v Birminghamu došla do osmifinále, v Eastbourne do druhého kola a ve Wimbledonu, podobně jako Krejčíková, do kola třetího, kde jí vystavila stopku semifinalistka Halepová. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Lodže si posléze dala dva týdny pauzu a na kurty se vrátila právě v Hamburku. V prvním kole vyhrála první set na Annou Kalinskou 6:1, Ruska vzápětí zápas skrečovala.