Sezónu Barbory Krejčíkové výrazně poznamenalo zranění lokte, které ji vyřadilo na tři měsíce. Brněnská rodačka se do hry vrátila na French Open, kde hned v prvním kole vypadla s domácí Parryovou. Posléze nevyšel ani přechod na trávu, když v Eastbourne vypadla na raketě Kosťukové. Ve Wimbledonu už se šestadvacetiletá Češka dočkala vítězství, a to dokonce dvou, prohrála až ve třetím kole s pozdější čtvrtfinalistkou Aljou Tomljanovicovou. Krejčíková pak opět přešla na antuku a vydala se obhajovat titul do Budapešti, kde však v prvním kole nestačila na Číňanku Si-jü Wang. Zde v Hamburku v úvodním střetnutí zdolala ve dvou setech Nizozemku Lamensovou.