Wimbledon bez bodů do žebříčku nemá cenu, stěžuje si Bouchardová

Letošní Wimbledon bude bez někdejší finalistky Eugenie Bouchardové. Kanadská tenistka se rozhodla na londýnském grandslamu nehrát, protože se za něj nebudou udělovat body do světového žebříčku.

Bývalá světová pětka se představila na okruhu WTA naposledy loni v březnu. Před rokem se podrobila operaci ramene a momentálně nefiguruje ve světovém pořadí. Díky chráněnému žebříčku může startovat na omezeném počtu turnajů.

"I když Wimbledon miluji a jsem smutná z toho, že tam nebudu, hrát tam díky chráněnému žebříčku bez možnosti získat body nedává smysl. Musím vybírat rozumně a hrát takové turnaje, které mi pomohou vrátit se tam, kde chci být," napsala Bouchardová na instagramu.

Na turnaje se chce vrátit koncem léta. "Dál rehabilituji a trénuji. Chráněný žebříček využiju ke startům na US Open a Australian Open," uvedla osmadvacetiletá Kanaďanka, která ve finále Wimbledonu v roce 2014 podlehla Petře Kvitové.

Wimbledon se bude hrát od 27. června do 10. července. Představitelé ATP a WTA se rozhodli neudělovat za něj body do světového žebříčku poté, co pořadatelé vyloučili z turnaje ruské a běloruské tenisty kvůli válce na Ukrajině.