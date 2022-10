Williamsová si užila rozlučku. Nyní už prohlašuje, že s tenisem neskončila

Bývalá světová jednička Serena Williamsová uvedla, že tenisovou kariéru zatím neukončila. Šance, že se ještě objeví na kurtu, jsou podle ní dost vysoké.

Jednačtyřicetiletá Američanka hrála naposledy na US Open, kde na začátku září vypadla ve třetím kole. Předtím v časopisu Vogue naznačila, že newyorský grandslam bude její poslední akcí. Turnaj ve Flushing Meadows se pak nesl v duchu jejího loučení.

"Ještě jsem neskončila a ty šance (na návrat) jsou hodně vysoké. Přijďte se podívat ke mně domů, mám tam kurt," řekla Williamsová na tiskové konferenci v San Franciscu, kde propagovala svou investiční firmu.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka uvedla, že jí přišlo nepřirozené, že se po US Open nechystá na další turnaje. "Ve skutečnosti jsem o tom (konci kariéry) pořád nepřemýšlela. Druhý den jsem se probudila, šla na kurt a říkala si, že poprvé v životě mě nečeká turnaj a bylo to fakt divné. Bylo to jako první den zbytku mého života a užívám si to, ale pořád se snažím najít rovnováhu," uvedla Williamsová.

Ke konci kariéry se přitom sama přihlásila v polovině září, kdy skončil s tenisem Švýcar Roger Federer a Williamsová ho v příspěvku na instagramu přivítala v klubu důchodců.