Vondroušovou mrzel důležitý sporný moment. Rozhodčí jí nezapočítala fiftýn

Tenistka Markéta Vondroušová po prohře v semifinále Poháru Billie Jean Kingové s Kanaďankou Leylah Fernandezovou byla zklamaná, soupeřku ale ocenila za výbornou hru.

Česká jednička nevyužila šanci zajistit výběru Petra Pály postup do finále. Po její prohře 2:6, 6:2, 3:6 Kanaďanky srovnaly a poté rozhodly ve čtyřhře o svém postupu do finále.

Vondroušovou mrzely v rozhovoru s novináři nevyužité brejkboly i situace ve třetím setu, kdy jí rozhodčí neuznala fiftýn po dobrém servisu.

"Ona hrála neskutečný tenis. Zápas byl od druhého setu fakt dobrý. Myslím, že ona tyhle soutěže hraje hrozně dobře. Celkově to byl hodně dobrý zápas," uvedla Vondroušová.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova nevyužila v první hře šest brejkbolů. Fernandezová poté prolomila třikrát její servis a ujala se vedení.

"Úplně nevím, jak by se to pak odehrávalo, ale ona mě ze začátku hrozně tlačila. Potřebovala jsem si zvyknout a najít věci, které budou fungovat. Od druhého setu jsem se zvedla a třetí byl podle měl dost smolný," doplnila Vondroušová.

V rozhodující sadě měla wimbledonská šampionka brejk, vedla 1:0 a 15:0. Po jejím servisu, který Fernandezová vrátila mimo kurt, zahlásili čároví rozhodčí chybně aut. Umpriová rozhodčí ale nechala výměnu opakovat, místo aby české tenistce započítala fiftýn. Kanaďanka následně vývoj zvrátila a utekla do vedení 4:1.

"Bylo to určitě hodně důležité, protože jsem měla mít 30:0. Pak jsem ten bod prohrála, takže člověk z toho je trochu naštvaný. Ještě jsem to otáčela z 15:40 na shodu a snažila se, co to šlo. Rozhodnutí bohužel bylo, jaké bylo. Myslím, že bylo špatné, ale nic se s tím neudělá. A myslím, že si to ona pak zasloužila," podotkla Vondroušová.

Nečekala, že by se soupeřka přiznala, že jí zahlášení autu neovlivnilo. "Bylo mi jasné, jak tam stála, že to tak bude. Přijde mi škoda, že rozhodčí nemají možnost si situaci zopakovat. Už si můžeme říkat co chceme, ale bohužel se s tím nic neudělá," doplnila Vondroušová.

Poslední šanci na obrat měla světová sedmička za stavu 3:5, kdy vedla 40:0. Fernandezová ale pěti míčky za sebou duel dotáhla do konce. "Od stavu 40:0 jsem si skoro nešáhla na míč, už to bylo těžké," podotkla Vondroušová.

V reprezentaci prohrála poprvé od roku 2017 a po 11 vybraných dvouhrách.

"Věděla jsem, že to jednou skončí. Myslím, že tenhle zápas k tomu byl docela dobrý, aby to přišlo. Od druhého setu měl to mělo dost vysokou úroveň a výměny byly neskutečné. Dělala jsem, co jsem mohla. Ona mi to bohužel párkrát urvala. Někdy to přijít muselo," řekla Vondroušová.

Přestože věděla, že bude nervózní, šla se podívat i na závěrečnou čtyřhru, kde bojovaly o postup Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková proti Fernandezové a Gabriele Dabrowské. "Jsem ale z toho tady úplně vyřízená. Hrozně bychom si to všichni přáli a myslím, že pro to děláme maximum," dodala ve chvíli, kdy česká naděje ještě žila.