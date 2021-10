Vondroušová v semifinále turnaje v Moskvě nestačila na Kontaveitovou

Za uplynulých 12 měsíců američtí policisté více než 1,7 milionkrát zadrželi migranty u hranice s Mexikem, uvádí americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP). Je to nejvyšší roční součet za více než 50 let evidence nepovolených vstupů do Spojených států, napsala zpravodajská společnost BBC.

Nový údaj CBP se týká uplynulého fiskálního roku, který skončil na konci minulého měsíce. Bezpečnostní složky za tu dobu evidují bezmála 1,735 milionu "setkání" s migranty, kteří se pokoušeli nelegálně dostat do USA. Dosud se roční součet nikdy nedostal přes 1,7 milionu, přičemž rekordem bylo přes 1,6 milionu kontaktů z roku 2000.

Vysoký letošní součet je nicméně dán i tím, jak americké úřady se zadrženými běženci nakládaly. Více než milion jich za uplynulých 12 měsíců poslali zpět do Mexika nebo do domovských zemí, mimo jiné na základě kontroverzního protiepidemického opatření známého jako "titul 42". "Vysoký počet vykázaných během pandemie přispěl k neobvykle vysokému počtu migrantů, kteří se pokouší hranici překročit opakovaně," uvádí CBP.