Vondroušová míří do velké pětky světového tenisu, věří Češce Wilander před US Open

Žádný jeden favorit, ale hned pět velkých jmen světového tenisu se rýsuje ženské špičce na okruhu WTA. A jedno z nich je české - Markéta Vondroušová. Známý tenisový expert Mats Wilander se nechal slyšet, že sokolovské rodačce věří i na nadcházejícím US Open.

Triumfem na Wimbledonu se sokolovská rodačka posunula už do první desítky žebříčku. V tabulce pro Turnaj mistryň, kam se počítají body jen z letošního roku, je ale už pátá.

A tenisový expert Eurosportu Mats Wilander Vondroušové věří i před posledním grandslamem sezony v New Yorku.

"Je to mazaná a šikovná tenistka. Beton by pro ni měl být ještě lepším povrchem než tráva, navíc během wimbledonského finále ukázala skvělou hlavu," chválí bývalá světová jednička českou hráčku.

Podle něj Vondroušová po dvou nevydařených finále na French Open 2019 a o dva roky později na hrách v Tokiu dospěla a nyní už ví, jak hrát ty největší zápasy.

"To, s jakým klidem ustála některé situace s Džábirovou, dalo odpověď na otázku, co ještě všechno zvládne. Musela nabrat i velké sebevědomí," myslí si Wilander.

Podle něj sice budou favoritkami na titul z US Open jiné hráčky jako obhájkyně a světová jednička Iga Šwiateková, světová dvojka Aryna Sabalenková nebo trojka Jelena Rybakinová, Vondroušová jim ale může ještě pěkně zkazit vítěznou party.

"Markéta už ví, jak na to, osahala si grandslamový dvoutýdenní rytmus a ví, jak velký turnaj vyhrát. Má nakročeno do velké pětky světového tenisu, ještě pár trofejí a je tam," uvedl Wilander.

A zařadil by tam i poraženou finalistku z Wimbledonu Tunisanku Uns Džábirovou. Často se dostává do finále a v New Yorku si ho zahrála i loni, musíme ji počítat jako favoritku také," dodal Švéd.