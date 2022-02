Veselý ho posadil na trůn, ale neslavil. Je těžké sledovat zprávy, přiznal Medveděv

Už před zápasem věděl, že bude světovou jedničkou, na trůn ho posadil český tenista Jiří Veselý, když porazil dosavadního krále Novaka Djokoviče. Poté, co Rus Daniil Medveděv postoupil v Acapulcu do semifinále turnaje, ani novou kariérní metu neslavil. Invaze jeho krajanů na Ukrajinu mu vzala náladu.

Měl to od začátku ve svých rukou. Kvůli tomu, že Djokovič nedostal možnost obhájit body v Austrálii, bylo jasné, že pokud Medveděv v Acapulcu turnaj ovládne, nemusí se ohlížet na to, jak dopadne Srb v Dubaji a bude novou světovou jedničkou.

Už ve čtvrtfinále ale Rusovi splnil sen příbramský rodák a hráč až z druhé stovky Jiří Veselý. Podruhé v životě si vyšlápl na dvacetinásobného grandslamového šampiona a dosadil tak Medveděva na trůn předčasně.

Jenže moskevský šampon nemá důvod k juchání. V den kdy se dostal do čela žebříčku jeho krajané zaveleli k invazi na Ukrajinu, s čímž vůbec nesouhlasí.

"Jsem zastánce míru, který chci po celém světě podporovat. Ve chvílích, jako je tahle, pochopíte, že tenis není zase tak důležitý. Nebylo snadné dneska hrát a jsem rád, že jsem to zvládl a vyhrál. Byl to den jako na horské dráze," prohlásil po postupu do semifinále.

I když přiznal, že je rád, že se nakonec na světový trůn dostal, protože o tom od dětství snil, náladu mu to příliš nezvedlo. "Když jsem se tady v Mexiku probudil a viděl zprávy z domova, nebylo to nic příjemné, strašně těžko se mi to sleduje," dodal.

Otevřeně kvituje to, že v tenisovém světě je všechno v pořádku. Jeho krajan, světová sedmička, Andrej Rubljov, minulý týden po boku Ukrajince Denys Molčanova vyhrál ve čtyřhře podnik v Marseille. "To bylo úžasné, lidi musí držet spolu," prohlásil na to konto Medveděv.

Také Rubljov ostře odsoudil válečný konflikt na Ukrajině. "Co se děje, je strašné. I když mě asi mí krajané budou chtít ukamenovat, tohle se nesmí dít. Nejdůležitější věc na světě je mír a vzájemný respekt," nechal se slyšet čtyřiadvacetiletý ruský tenista.

I přesto, že je pozornost celého světa upřena do východní Evropy, v Acapalucu se kolem páteční páté hodiny ranní středoevropského času odehraje velká bitva. Medveděv jako novopečená jednička svede odvetu za finále Australian Open s Rafaelem Nadalem.

"Je to vždycky čest hrát s někým z velké trojky nebo velké čtyřky. V Austrálii jsem mohl Španěla porazit, ale nakonec jsem padl já. Byla to těžká porážka, ale takový už je sport," zavzpomínal Medveděv.