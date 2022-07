Versmold lepší než Wimbledon. Nosková vyhrála nejcennější titul a šplhá ke stovce

Takhle velký turnaj ještě neovládla. Česká tenistka Linda Nosková vsadila na jistotu, místo na prestižní Wimbledon, kde se ale letos nerozdávaly body, odjela raději na podnik ITF do německého Versmoldu. A vyplatilo se. Sedmnáctiletý talent tu získal nejcennější titul a přiblížil se první stovce žebříčku.

Bylo to naprosto suverénní finále. Nosková povolila Belgičance Ysaline Bonaventurové pouhé čtyři gemy, když vyhrála 6:1 a 6:3. Na německé antuce Češku nerozhodil ani déšť, který na čas přerušil zápas.

"Je to pro mě obrovské vítězství. I když samozřejmě nezáleží na tom, jak velký turnaj hraji, mám radost z každé výhry. Tady mi to sedlo, hrála jsem dobře. Hlavně že déšť ustal a mohly jsme finále dohrát," řekla německým novinářům do té doby 142. hráčka světa.

Nedělní triumf posunul přerovskou tenistku už na dostřel elitní stovce, posunula se na 113. příčku světa. Momentálně je tedy nejvýše postavenou hráčkou do 18 let na okruhu, třetí je v této statistice její krajanka Linda Fruhvirtová, které patří 159. místo.

Nosková má na kontě už šest titulů z okruhu ITF, loni ovládla juniorku French Open, na letošním antukovém grandslamu okouzlila tenisovou veřejnost, když byla blízko skalpu šampionky US Open Emmy Raducanuové.