Věčně sympatická Bouzková je v krizi. Češka musela uklidňovat i portugalské novináře

Z devatenácti zápasů má na kontě jedenáct porážek. Přesto úsměv z tváře české tenistky Marie Bouzkové nemizí. Na podniku v portugalském Oeiras uklidňovala tamní reportéry, že ani oni nemusí panikařit, že má sezonu i nadále pod kontrolou.

Byla českou kometou loňského roku, teď se pražská rodačka ne a ne chytit. Minulý týden zkusila portugalský turnaj ITF s dotací 100 tisíc dolarů místo prestižního podniku ve Stuttgartu, plnila dokonce roli nasazené jedničky, ale skončila ve čtvrtfinále.

"Chtěla jsem hrát venku, zvlášť když je tady tak krásně, a věděla jsem, že i tady to bude kvalitně obsazený turnaj a dobře mě to připraví na větší podniky na antuce," prohlásila.

Nad letošní její bilancí osmi výher a jedenácti porážek se pozastavil i portugalský tenisový komentátor José Morgado. "Sezona Marie Bouzkové je opravdu náročná…", napsal na Twitteru.

Jeho kolega z portugalského Eurosportu Steve Gracio zase vyzdvihl, že je česká tenistka věčně pozitivní, ať se děje cokoli.

Tisková konference Bouzkové v Portugalsku byla jednou z nejdelších, kterou organizátoři uspořádali. Místní novináře zajímalo, kam se poděla forma loňské čtvrtfinalistky Wimbledonu.

"Nebyl to začátek sezony, jaký bych si přála. Ale je to celé o tom, abych na kurtu zase nabrala sebevědomí a jistotu. Týdny letí tak rychle, že nemáte šanci se v tom nějak utápět. Prostě musíte dál pracovat, trénovat a výsledky přijdou s dalšími zápasy," uklidňovala média.

Ale rozhodně to prý není tak, že by si myslela, že se její sezona zlomí sama a jen čekala, co přijde.

"Snažím se do mé hry zapracovat nové věci. Chci najít balanc mezi mou defenzivní hrou a nějakým agresivnějším stylem. To je teď klíč k úspěchu," myslí si současná 31. hráčka světa.

V Madridu obhajuje loňské osmifinále, pak už příliš bodů na antuce neodehrála. Takže případný propad někam na hranu čtvrté desítky žebříčku může ještě rychle dohnat.

"Loni jsem během antukové sezony chytla covid a taky jsem dokončovala vysokou školu, takže jsem byla vytížená i jinak," vzpomíná Bouzková.

V prvním kole v Madridu má volný los. Její soupeřka vzejde z dvojice Elina Svitolinová z Ukrajiny a Aljaksandra Sasnovičová z Běloruska.