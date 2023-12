Šikanovaly ji, komentovaly její prsa. Finalistka Wimbledonu se pak stala jeptiškou

V osmnácti letech hrála finále Wimbledonu, Martinu Navrátilovou proháněla i v boji o titul na French Open. Už o rok později však Andrea Jaegerová tenisovou kariéru ukončila. A štěstí našla jako řádová sestra u dominikánů.

Patřila mezi největší talenty světového tenisu. Rodačka z Chicaga vládla mládežnickým kategoriím takovým způsobem, že se už ve čtrnácti stala profesionálkou mezi dospělými.

A v šestnácti zdvihla na hlavu grandslamovou trofej. S Jimmym Ariasem triumfovala na French Open 1981 ve smíšené čtyřhře.

Jen o rok později hrála na Roland Garros finále i v singlu. S Martinou Navrátilovou prohrála první set až po velkém boji v tie-breaku, druhý ztratila už jasně 1:6.

S legendární tenistkou si to rozdala v roce 1983 i v boji o trofej ve Wimbledonu, v království rodačky z Česka ale neměla nárok, podlehla 1:6, 1:6.

Nikdo ale nepochyboval o tom, že je jen otázkou času, kdy tenisové dvorce budou patřit copatému zázraku, který to i na dalších dvou grandslamech - Australian Open a domácím US Open - dotáhl v roce 1982 ve dvouhře do semifinále.

Jenže život nakonec narýsoval pro Jaegerovou jinou dráhu než tu s raketou a blyštivými trofejemi.

Tenisová kometa to sice bleskově dotáhla na druhé místo světového žebříčku, ovšem už v roce 1985 ukončila kvůli zranění ramene kariéru.

I když jen na prize money vydělala přes milion dolarů, lenošení a užívání si peněz jí nic neříkalo.

Krátce poté, co sbalila rakety, se přihlásila ke studiu teologie a na duchovní přípravu.

"Prostě jsem věděla, že Bůh existuje. Že jsme přátelé a máme osobní vztah," vyprávěla Jaegerová v roce 2008 britskému listu Daily Mail. "Nikdo z mé rodiny nevěděl, že se modlím každý den mého života," svěřila se.

Když studia teologie úspěšně dokončila, stala se řádovou sestrou u dominikánů. "Panuje tu přísná disciplína. Vstávám ve čtyři hodiny, modlím se a dělám svá duchovní studia, v pět nebo v šest začínám s prací," líčila Jaegerová.

Její hlavní náplní jsou dobročinné aktivity a projekty, většinou zaměřené na děti. "Každý den pro ně v některém koutě světa něco děláme," uvedla bývalá tenistka.

Doby, kdy se její pracovní oděv skládal z bílého trička a šortek, už jsou dávno pryč. "Jak často nosím hábit, to záleží na tom, co zrovna dělám. Mám tři. A ušpiní se pěkně rychle," smála se Jaegerová.

Žiletky v botách, rum v pití

Na tenis ani při současné činnosti nezanevřela, třeba v roce 2019 si zahrála ve Wimbledonu turnaj legend. Po dnech na okruhu WTA se jí však rozhodně nestýská.

I proto, že na něm byla terčem šikany a obtěžování, včetně toho sexuálního. V loňském rozhovoru pro list Independent podrobně líčila, jak nacházela v botách žiletky, jak jí soupeřky nařezávaly struny u raket nebo jak nevybíravě komentovaly její postavu a prsa.

"Pořád jsem musela myslet na to, kdo je tady dítě. Já, nebo ony? Bylo to odporné. Opravdu nechutné," uvedla Jaegerová.

V přítomnosti dalších lidí se na turnajích začala cítit nepříjemně a nepoužívala ani společné šatny, raději se převlékala třeba v mobilních toaletách.

Jedna ze zaměstnankyň WTA zašla ještě dál. Na večírku po turnaji na Floridě, kde Jaegerová prohrála ve finále s Chris Evertovou, tajně lila mladičké tenistce, která do té doby nikdy nepila alkohol, do limonády rum. Pak ji odvezla do jejího bytu a pokoušela se ji líbat.

Jeagerová o všech podobných případech a ústrcích ze strachu mlčela. Bála se i toho, jak by reagoval její otec Roland, bývalý boxer, navíc nechtěla být vnímána jako ta, která poškodí tehdejší raketový vzestup popularity ženského tenisu.

Čím dál víc času trávila v ústraní. A také v nemocnicích, kde se setkávala s dětmi, povídala si s nimi, přinášela jim dárky. Jenže i s tím u WTA tehdy narazila.

Za charitu dostala vynadáno

Když Jaegerová navštívila školu v New Yorku, v níž docházelo ke skupinovým sebevraždám, jeden z rodičů poslal fotografie do novin. Následující den si ji zavolala manažerka WTA. "Hodila po mně noviny a řekla, že s tím musím přestat. Že pak vypadají špatně. A že už to nedovolí," líčila Jaegerová.

Vzhledem k tomu, že dostala ultimátum, aby se rozhodla mezi tenisovou kariérou a charitativní činností, brala zranění ramene jako znamení shůry. A vysvobození z pokřiveného světa.

V následujících měsících pracovala v různých pozicích ve zdravotnictví a navštěvovala kurzy zaměřené na pomoc týraným dětem. Prodala auto, šperky i hodinky, aby mohla přispět na charitativní účely.

Nejprve provozovala programy zaměřené na aktivity pro děti s rakovinou, pak založila vlastní nadaci Little Star Foundation, jež pomáhá dětem už téměř čtyři desítky let. I díky ní je šťastná také ona.