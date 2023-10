V patnácti a šestnácti mezi elitou. Česko posílá do Číny dvě hvězdy budoucnosti

Speciální tenisový turnaj pro hvězdy budoucnosti bude mít z jedné čtvrtiny české složení. Do Číny se kvalifikovaly Tereza Valentová a Laura Samsonová. Ačkoli jde o turnaj do 18 let, české hráčky jsou výrazně mladší.

"Nebudete tomu věřit, ale dvě semifinalistky juniorky na US Open jsou z České republiky," hlásil před měsícem renomovaný americký tenisový novinář Chris Oddo s narážkou na neustálý přísun nových a nových dívčích talentů, které dlouhodobě a neomylně produkuje malá země ze středu Evropy. Nyní si naoko překvapené zvolání může zopakovat. Dvě české tenistky jsou mezi osmičkou vyvolených pro blížící se Turnaj mistryň do 18 let. V čínském Čcheng-tu budou v polovině října zápolit o titul šestnáctiletá Tereza Valentová a ještě o rok mladší Laura Samsonová, obě hráčky pražské Sparty. Společně s nimi se mezi elitu probojovaly juniorská světová jednička Alina Kornějevová z Ruska, její největší konkurentka Clervie Ngounoueová z USA, Renáta Jamrichová ze Slovenska a tři japonské naděje: Sara Saitová, Sajaka Išiová a Ena Koikeová. Valentová je v tvrdé konkurenci na sedmém místě kombinovaného juniorského rankingu, k postupu do elitní osmičky si pomohla zejména finálovou účastí na grandslamu v New Yorku, v lednu hrála na Australian Open čtvrtfinále. Doma vyhrála turnaj kategorie J300 na pražských Spojích. Letos už sbírala první zkušenosti na turnajích dospělých profesionálech, v Říčanech si zahrála semifinále, v Olomouci čtvrtfinále. Valentová se prezentuje celodvorcovým tenisem, nelze ale říct, že by byla obranářkou, pro vítězné míče si chodí velmi ráda. Samsonová, která bude jedinou hráčkou Turnaje mistryň narozenou až v roce 2008, je na juniorském žebříčku na jedenácté příčce. Na US Open hrála semifinále a předtím na Wimbledonu získala deblový titul po boku Aleny Kovačkové. Tenistka z Říčan má na svůj věk nadstandardní servis, dokáže už vypálit podání s rychlostí kolem 170 kilometrů v hodině. Podle mnohých expertů je právě ona tím největším talentem své generace.

