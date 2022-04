V Miami si o titul zahrají budoucí jednička Šwiateková s Ósakaovou

O titul na turnaji v Miami si zahrají Iga Šwiateková a Naomi Ósakaová. Polská tenistka si v semifinále poradila 6:2, 7:5 s domácí Jessicou Pegulaovou, Japonka porazila 4:6, 6:3 a 6:4 Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

Šwiateková, která se v pondělí stane novou světovou jedničkou, si pro 16. výhru za sebou došla bez větších problémů. Ve druhém setu sice čelila brejku a nevyužila dva mečboly, ale nakonec zvítězila za necelé dvě hodiny.

Jednadvacetiletá Polka, která ve čtvrtfinále vyřadila Petru Kvitovou, může ve finále v Miami navázat na nedávný titul z Indian Wells. Do finále dvou prestižních podniků se v jedné sezoně dostala jako první hráčka od Viktorie Azarenkové v roce 2016.

Čtyřiadvacetiletá Ósakaová si k vítězství nad Bencicovou pomohla 18 esy a zahraje si o první titul od triumfu na loňském Australian Open. Proti Šwiatekové dosud čtyřnásobná grandslamová vítězka nastoupila jednou a vyhrála bez ztráty setu.

"Byl to můj druhý zápas poté, co jsem se prosadila na okruhu," vzpomínala Šwiateková. "A i když jsem prohrála, byl pro mě velkou inspirací, protože ona tehdy byla světovou jedničkou," přidala.

"Teď už jsem trochu někde jinde a můžu se měřit s nejlepšími, tak uvidíme, jak to dopadne," řekla vítězka předloňského Roland Garros, které se do čela žebříčku posune poté, co Australanka Ashleigh Bartyová ukončila kariéru.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,584.055 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Šwiateková (2-Pol.) - Pegulaová (16-USA) 6:2, 7:5, Ósakaová (Jap.) - Bencicová (22-Švýc.) 4:6, 6:3, 6:4.

Muži (dotace 9,554.920 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Alcaraz (14-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).