"V Mexiku se z ní stává Super Marie." Nabitá Bouzková dojímala fanoušky španělštinou

Jakmile přicestuje do Mexika, vlévá se jí do žil extra energie. Cítí se tu jako doma. Česká tenistka Marie Bouzková v Guadalajaře opět ukázala, jak jí to v téhle zemi svědčí a došla do semifinále turnaje. Fanoušky opět pobláznila nejen hrou, ale i plynulou španělštinou.

Finále už si zahrála v Monterrey i v Guadalajaře. Tentokrát to bylo semifinále, ale podniku z kategorie WTA 1000. Čtyřiadvacetiletá česká tenistka opět potvrdila, že to v Mexiku umí. "Kdykoliv tu hraju, cítím se na kurtu jako doma. Ať proti mě stojí kdokoli, vždycky tu vím, že můžu vyhrát, cítím od fanoušků ohromnou podporu," přiznala v týdnu oficiálnímu webu turnaje. A tak není divu, že jí pořadatelé v průběhu týdne plnili diář doprovodnými akcemi. Zatrénovala si se skupinkou místních dětí, v areálu si střihla autogramiádu a nechala se zvěčnit na řadě selfie. #Video 🎥 Marie Bouzkova también participó en el Kids Day del #GDLOpen 🎾🇲🇽 pic.twitter.com/nA4oEWa7MJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 16, 2022 "Jakmile se objeví v Mexiku, stává se z ní Super Maria. Bouzková a Guadalajara, to je hotová láska," napsali pořadatelé na webu turnaje. A Bouzková si v Mexiku nedělá reklamu jen skvělým tenisem a milými úsměvy. Vzhledem k tomu, že jejím trenérem je už několik sezon Španěl, umí plynule španělsky. V pozápasových rozhovorech na kurtu tak mohla fanouškům poděkovat v jejich mateřštině, na což nebývají zvyklí. Every time bouzkova starts speaking in Spanish I start crying, she’s so sweet — Panda (@WingelsAttack) October 22, 2022 "Vždycky, když slyším Bouzkovou mluvit španělsky, začínám brečet. Je to tak sladké," napsal poté na Twitter jeden z fanoušků. Češka se díky účasti semifinále, kde nakonec nestačila na Řekyni Marii Sakkariovou, posunula poprvé v kariéře do první třicítky. "To, že jsem se dostala tak daleko právě tady, není náhoda, publikum mě tu nabíjí energií," složila Mexičanům poklonu Bouzková.